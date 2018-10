José Balboa: "Oigo algo de un lugar, lo visito, y a partir de ahí nace una historia"

José Balboa, concejal de Cultura en Beariz, presentará el próximo sábado su tercer libro, "Arduina", a las 19,30 horas, en el Concello. Después de viajar por toda América, África y Europa debido a su profesión como técnico de la construcción, se asentó en Beariz y en los últimos años, además de concejal, se ha convertido en escritor.

¿De qué trata su nuevo libro?

Son 230 páginas de relatos. Soy un enamorado de la mitología celta y hay cuentos, leyendas y artículos. Oigo algo sobre un lugar, lo visito, y a partir de ahí nace una historia. Una de ellas es "La maldición del lago", inspirada en el Puzo do Lago, de Maside. Otro, "Miserias", que es un cuento sobre el "porco celta" y también hay un artículo sobre las residencias de mayores porque pienso que son los hogares del siglo XXI, así hasta más de 50 relatos. El libro también tiene unas ilustraciones fantásticas en acuarela de Rafael Prieto.

¿Volverá a donar la recaudación como la de sus otras obras?

Sí, en este caso será para la investigación de enfermedades raras. Lo conseguido en "Uno de tantos", que es mi primer libro autobiográfico, del que se hicieron tres ediciones, lo entregamos a las asociaciones de lucha contra el cáncer, ELA y alzheimer; y lo de la novela "Merece la pena" para la Fundación Menudos Corazones, que no admitieron la donación mientras no leyeran el libro. Es un granito de arena, pero siempre digo que a final de mes con que me sobre un céntimo de mi jubilación, me llega.

¿Qué aborda en esa novela?

Es frecuente escuchar que la vida no te regala nada y yo no estoy de acuerdo. La vida te la dan, es tuya, y en ella tienes que luchar para conseguir los objetivos que te propongas, tienes que poner los ingredientes para darle sentido a esa vida. Es una historia que está basada en hechos reales.

¿Las primeras presentaciones siempre son en Beariz?

Sí, primero lo hago en Beariz, y para este último libro ya tengo programados actos en Estremera (Madrid), Pontevedra, Alicante y México, entre estos dos meses de octubre y noviembre.