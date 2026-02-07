Algunos testimonios con un mismo amor

Amigos y amigas:

No estamos de acuerdo con Napoleón cuando decía que “no hay amistades, solo hay hombres y mujeres que te necesitan”. Los Hijos y las Hijas de san Vicente de Paúl llevan 400 años haciendo el bien; Manos Unidas este año declara la guerra al hambre; el santuario de Lourdes siempre declaró la guerra a la enfermedad, y nuestro obispo trabajó y trabaja contra el hambre y la enfermedad. Estos son solo algunos testimonios de amistad y amor.

Nos hemos unido, el día 1 de febrero, a la celebración de la clausura de los cuatro siglos del carisma vicenciano. En nuestra provincia llevan los PP Paúles y las Hijas de la Caridad haciendo el bien desde el 2 de septiembre de 1869, en que comenzaron a amparar a niños, adultos y ancianos en el santuario de Los Milagros. Quien esto escribe ha tratado muy de cerca a los paúles. Lo de ellos es evangelizar y servir sobre todo a los pobres.

El día 8 de este mes declaramos, con Manos Unidas, la guerra al hambre, la única guerra que debería ser lícita en el mundo. Sabemos, con Benedicto XVI, que “combatir la pobreza es construir la paz”. Y hablar de paz significa también poner fin a la emigración forzosa, la explotación, la corrupción y la violencia en todas sus manifestaciones.

El 11 celebramos Nuestra Señora de Lourdes. De nuestra diócesis, un buen grupo de devotos peregrina al santuario francés. Ellos y nosotros vivimos la jornada guiados por el relato de la Anunciación, contemplando a María en el umbral de su increíble aventura de fe y amor. Fe y amor que dan fortaleza a los enfermos para seguir peregrinando, entregados a la voluntad del Señor.

El 11 de febrero 2012 fue consagrado obispo en nuestra catedral don Leonardo Lemos. Le agradecemos el amor a su diócesis, manifestado en el saludo mensual en la revista Comunidade, en las homilías pronunciadas y en otros escritos diocesanos, en las asambleas por él animadas y en su vida de entrega a nuestras vidas. “Un obispo cercano”, lo llamaron en La Región el día 7 de febrero de 2020.

Amigos y amigas, entregado a nuestras vidas, da fortaleza a los enfermos nuestro CHUO. Y en él también alivian nuestras penas en la Unidad del Dolor, muy bien dirigida por la Dra. Luz Cánovas, como nos comentaba La Región el día 4 de este mes.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)