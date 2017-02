429 cartas de amor escolar

Querido Cupido: Te escribo esta carta para pedirte que dejes de lanzar flechas a mi corazón". Así comenzaba la carta de la ganadora del segundo Concurso de Cartas de Amor organizado por la Concejalía de Educación del Concello de Ourense. Leilía Carballo Álvarez, del colegio Santa Teresa de Jesús, consiguió el primer premio con una carta en la que además solicitaba al hijo más joven de Afrodita que trajera a su lado al personaje de un libro que había atrapado su pensamiento. "Sálvalo antes de que su autora lo mate, sácalo de esa cárcel llamada libro" clamaba. El segundo premio fue para Marcos Guede Barrera, del Blanco Amor. Mientras, Paula Cueto Vázquez, del colegio Curros Enríquez, consiguió la mención de honor.



La edil de Educación, Belén Iglesias, aseguró que seleccionar los dos premios y una mención fue difícil debido a "calidade das cartas presentadas". Ademas les animó a "valorar o amor por todo o que lles rodea", destacando el gran interés demostrado por los escolares al multiplicarse por seis la participación en relación al 2016.



Finalizado el acto de entrega de premios que tuvo lugar en el salón de actos del Concello, Paula Prieto, de 11 años, alentó a todos los niños y niñas a participar en la siguiente edición porque "escribir cartas de amor es maravilloso". Su carta iba dirigida a su hermano pequeño "que es una ricura". Cuando él se enteró "me dio un achuchón enorme y un montón de besos", dijo satisfecha, recordando que "en el corcho de su habitación solamente cuelga las cosas que a él le gustan mucho, y cuando vi mi carta allí te juro que casi se me caen las lágrimas". "Cuando te veo se ilumina mi rostro", decía Paula a su hermano a quien calificaba como "el mejor regalo que me ha dado la vida". A su lado estaba Marcos, que aseguraba en su carta que "nací para conocerte". "Cada vez que te veo por la calle me dan ganas de congelar el tiempo", escribía a su amor.



Entre todas las cartas que leyó el jurado estaba la del niño que firmaba como "O teu amado río Miño" y que, dirigiéndose a "miña Ponte Maior, miña Ponte Vella", decía: "Para toda a eternidade amareite e xamáis ninguén me afastará da máis máxica e misteriosa figura", apuntando que "as túas irmás locen ó teu carón pero ti es a máis fermosa polas túas curvas e os teus grandes ollos polos que discurro, nos que me afogo".



Algunas de las cartas se expondrán en los centros "para que puedan ser leídas", explicó una profesora.



La entrega de premios finalizó con una breve obra teatral de Thelma Joy Putnam, directora de la Escola de Teatro del Concello. La relatividad del amor a través de las redes sociales o el riesgo y daño que puede hacer publicar temas privados en los muros públicos es el tema que quedó sobre la mesa. "Tenemos que saber dónde y con quien estamos", concluyó la joven protagonista de la obra.