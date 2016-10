Catro persoas suman 18 anos de condea por tráfico de drogas

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Ourense condenou catro persoas por un delito de tráfico de drogas e outra por tenza ilícita de armas, mentres que absolve seis dos acusados.



En concreto, segundo o fallo xudicial, foi condenado por un delito de tráfico de drogas Ángel Lomando coraio a seis anos de prisión, así como ao pagamento dunha multa de 499.966 euros. Tamén ao procesado Jorge Álvarez Vidal lle foron impostos seis anos de cárcere e a mesma cantidade de multa.



Mentres, a acusada Carmen Diéguez Sotelo foi condenada polo mesmo delito a catro anos e cinco meses de cárcere, así como ao pagamento dunha multa na cantidade de 192,6 euros, con responsabilidade persoal subsidiaria dun mes de prisión en caso de non pagamento.



Para o acusado Miguel Ángel González Machado a Audiencia de Ourense determinou unha pena de dous anos e cinco meses de prisión por tráfico de drogas, ademais dunha multa de 8.151,11 euros, con responsabilidade persoal subsidiaria de dous meses de cárcere en caso de non pagamento. A este súmalle outro ano de prisión por un delito de tenza ilícita de armas concorrendo a circunstancia modificativa de responsabilidade criminal de dilacións indebidas e toxicomanía.



Pola súa banda, foron absolvidos de toda resposanbilidad criminal outros cinco varóns e unha muller procesados nesta causa. A resolución non é firme e contra esta pódese presentar recurso de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo no prazo de cinco días seguintes á súa notificación.



Feitos probados



A Audiencia de Ourense ratifica que Anxo Lomando coraio foi detido sobre as 19,50 horas do día 19 de xullo de 2010 na localidade de Medina del Rioseco (Valladolid) á altura do punto quilométrico 221 da A-52 dirección Benavente con 1.002,100 gramos de cocaína, que analizada resultou ter unha pureza do 87,33%. Circulaba con ela escondida baixo o asento dianteiro esquerdo do vehículo que conducía. O seu valor de mercado, no caso de ser vendida por dose, ascendería a 190.834,31 euros.



Segundo o relato de feitos probados, Anxo Lomando coraio desprazárase dende Barcelona (lugar no que residía) ata a provincia de Pontevedra, "realizando a adquisición da droga nun punto non determinado do límite desta con Portugal". Ademais, nunha área de servizo da localidade da Merca (Ourense) esperou a chegada de Jorge Álvarez Vidal, con quen estivera a negociar vía telefónica a adquisición da droga e quen lle serviu de contacto co vendedor.



Tamén se considera probado que Miguel Ángel González Machado, alcume `Mortadelo`, realizaba actividades de venda e distribución de substancias estupefacientes na zona de Verín (Ourense).



A cuarta condenada, Carmen Diéguez Sotelo, coñecida como María e alcumada `La Sevillana`, realizaba tamén actividades venda e distribución de substancias estupefacientes na zona de Verín, segun recóllese no fallo xudicial.