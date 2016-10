José Araújo rechaza las acusaciones de enchufismo

El portavoz del gobierno local de Ourense, José Araújo, compareció ayer ante el fiscal para responder a varias preguntas sobre la acusación realizada hace unos meses por el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, sobre un presunto caso de "enchufismo" en la empresa concesionaria de la limpieza.

Aunque no se ha iniciado el procedimiento judicial, el edil del PP contestó a todas las preguntas que se le realizaron, pese a que le asistía el derecho a no declarar, con el ánimo de no entorpecer la investigación de la Fiscalía. Araújo sostuvo en todo momento que las acusaciones de Jácome sobre este tema eran infundadas e injustificadas. n