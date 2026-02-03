Ourense, al límite ante la llegada de la borrasca Leonardo: lluvias constantes, ríos desbordados y embalses llenos

La Guardia Civil asistiendo al camión que se ha salido de la vía.

El tren de borrascas de 2026 a la provincia, provocando la saturación absoluta de los suelos y colocando a la red hidrográfica de Ourense en una situación límite. Los modelos meteorológicos descartan una tregua y anuncian precipitaciones hasta el miércoles 11 de febrero. Estas condiciones meteorológicas adversas continúan dejando un reguero de incidencias en diferentes zonas de la región, afectando sobre todo al tráfico.

Accidente por la nieve en A Gudiña

Un claro ejemplo es la salida de vía de un camión en la A-52 debido a la nieve acumulada en esta carretera. Este accidente de tráfico provocó largas retenciones en dirección a Vigo. Esta incidencia de un camión de lona en A Gudiña, en el kilómetro 128, no cuenta con personas heridas. Desde el 112 aseguran que hasta el punto se desplazaron Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento, ya que el particular que emitió el aviso afirmaba que no había heridos, pero que estaba interrumpiendo la circulación.

El tráfico afectado por la salida de vía. | C.C.

A las 10,00 horas, la Guardia Civil ha informado de que la autovía A-52, a la altura del punto kilométrico 128, en el término municipal de A Gudiña, se encontraba en nivel negro debido a las condiciones de vialidad invernal provocadas por la nieve.

La Guardia Civil asistiendo al camión que se ha salido de la vía. | Guardia Civil

El vehículo articulado quedó cruzado en la calzada, ocupando los dos carriles en sentido Vigo, lo que ha obligado a desviar la circulación en el punto kilométrico 124 hacia la N-525. En la zona trabajó maquinaria de mantenimiento para restablecer la normalidad en la vía.

Restricciones activas en las carreteras de Ourense para camiones

Se han restricciones a la circulación de vehículos pesados debido a la nevada registrada en varios puntos del noroeste peninsular. En la provincia de Ourense, la circulación está limitada en la OU-536, entre los puntos kilométricos 27 y 35, en ambos sentidos, afectando a todos los carriles, desde las 07,35 horas de este lunes, en el tramo comprendido entre los municipios de Maceda y Montederramo.

Asimismo, la DGT ha activado restricciones similares en la autovía A-52, entre los puntos kilométricos 88 y 112, también en ambos sentidos, desde las 09:08 horas, en un tramo que discurre entre las provincias de Zamora y Ourense, concretamente entre los municipios de Cobreros y A Mezquita.

En ambos casos, el nivel de servicio es amarillo, por lo que se recomienda extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y atender a las indicaciones de tráfico.

Las lluvias asolan A Limia

La comarca continúa acumulando agua, despertándose esta mañana con ligeras acumulaciones de nieve en zonas como Sandiás y Xinzo.

Las fincas, anegadas por completo, vuelven a desbordar hacia la carretera, dificultándo el tránsito entre las pequeñas aldeas. Es el caso de Lavandeira y Tesiño, en Sandiás, donde el agua ya inunda parte del pueblo. Otros puntos de la comarca también están cada vez más al límite, no sólo el Limia a su paso por la villa.

Las lluvias en A Limia | La Región