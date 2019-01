Tres peritajes refuerzan el valor del archivo de La Región

La Diputación de Ourense tuvo en cuenta para la compra del archivo histórico del periódico La Región (1910-2016) y La Región Internacional (1966-2016) una pericial aportada a la causa por la empresa Taxo, del grupo Tinsa, realizada antes de la operación. Sus expertos valoraron la colección en 3,8 millones de euros, un precio inferior a los 2,23 millones (2,7 al añadirle el IVA) que figuran en el contrato de adquisición entre la editora del periódico con mayor venta y difusión de Ourense y el ente provincial. Así se puso de manifiesto en la primera sesión del juicio que comenzó ayer en el Contencioso-Administrativo 1 ante la demanda presentada por los dos diputados de DO pretendiendo anular la resolución de 26 de mayo de 2017 por la que la Diputación acordó la adquisición por decreto de la presidencia.

El economista Francisco Javier Ribal, uno de los autores del informe de Taxo, no dudo en destacar, a preguntas de los letrados, "el carácter único y singular de la colección" de La Región porque, según añadió, aporta "la crónica de la vida ourensana en los últimos 110 años". Explicó que el método de valoración escogido fue el de "coste por reposición", es decir, "a día de hoy lo que costaría tener un ejemplar de todos los periódicos desde 1910" (47.738 números contempla) , un criterio que tiene en cuenta los costes de mantenimiento y custodia realizado por la mercantil "para asegurar la vida de este activo de naturaleza cultural".

Esta valoración comprende los derechos de propiedad intelectual, un criterio que no tuvo en cuenta la pericial aportada por DO, rubricada por Joan Artés. Este tasador utilizó "el método de comparación", en el que se tienen en cuenta activos similares del mercado para cuantificar el archivo (habla de hemeroteca): 120.000 euros. Aunque para este perito, lo abonado por la Diputación "fue desorbitado", llegó a reconocer que desconocía si La Región era un operador histórico único en el mercado local y reconoció también que "es posible" que la empresa tenga derechos de propiedad intelectual sobre el archivo. Él no lo sabe porque no vio los contratos de la empresas con los autores.

Y mostró desconocimiento del mercado de prensa al cifrar durante el plenario en 10.000 los lectores del diario cuando la Encuesta General de Medios le atribuye 80.000.

Asimismo, el criterio de este perito fue rebatido por el experto en hemerotecas, propuesta por la Diputación a raíz de esta demanda. Felipe Martínez cifra en 2,8 millones, más dinero del abonado por el ente. A su entender, es fundamental tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual de cara a la digitalización y puesta a disposición del público. Recordó en su exposición que la compra incluye ejemplares únicos, por ejemplo los existentes entres 1910 y 1939, que no se pueden consultar en ningún otro lugar. A su entender, la compra del Adelanto de Salamanca (1888-2013) por parte del Ayuntamiento en enero de 2016, por la que se pagaron 80.000 euros, no es comparable. Se adquirió en cuarta subasta en proceso de liquidación de la entidad.

El jefe de la biblioteca de Galicia : "Es una colección completa"

En esta primera sesión del juicio, también compareció José Daniel Buján, jefe de servicio de la Biblioteca de Galicia, quien explicó que el Consello Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia valoró los 1.232 tomos (años 1910-1967) que estuvieron depositados en la Ciudad de la Cultura en 150.000 euros. Esa es "la valoración global", pero no detallada, y solo a efectos de depósito temporal para la parte de la colección allí guardada -entrega para comodato en 2015. Estos argumentos, tal y como defendió el abogado de La Región, desmontan la tesis de Jácome de darle valor de informe de tasación.

Buján explicó que para llegar a esta cantidad se tuvieron en cuenta dos compras que sí realizó anteriormente la Xunta: parte de los archivos de El Correo Gallego y de El Ideal Gallego, la primera por 500.000 euros y la segunda por 180.000. En ninguno de esos dos casos, explicó Buján, se incluían los derechos de propiedad intelectual. "No podemos utilizar las fotos y las publicaciones solo en baja calidad", explicó. Es decir, el derecho de comunicación pública está limitado.

También fue taxativo a la hora de valorar que la colección de La Región "es completa", desmontando uno de los argumentos de DO a la hora de presentar la demanda.

Una colección única que refleja la "memoria viva de Ourense"

La colección objeto de contrato es única, tal como se destaca en tres de las periciales aportadas. Durante muchos periodos del pasado siglo, La Región fue el único diario en Ourense, lo que convierte al archivo en una fuente de carácter histórico esencial para la investigación del siglo XX. Pero, además, la colección de La Región Internacional permite ahondar en un fenómeno que dejó profunda huella en la provincia, la emigración.

En los autos, hay valoraciones que llegan a calificar el fondo documental de La Región como "memoria viva de Ourense", ya que la labor realizada durante años de documentación sobre la evolución social de la provincia ofrece un gran valor demográfico para explicar datos vinculados a la despoblación rural en España durante los años sesenta, la emigración hacia América y Europa, la pérdida de costumbres, etc.

Aplazamiento

El juicio quedó aplazado por la incomparecencia por motivos profesionales de la perito de valoración de contenidos Martin Investment SL . La tasadora experta propuesta por La Región parte de un inventario depurado - 37.572 ejemplares- para valorar los periódicos en 1,8 millones y el total de derechos de propiedad intelectual de la colección en 3,2 millones . En total, 5.049.676 euros.