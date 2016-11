La prostitución aumenta y con chicas cada vez más jóvenes en Ourense

La prostitución femenina en la provincia aumentó en los últimos años por la situación de crisis económica. Un total de 1.800 mujeres,según datos que maneja las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil) ofrecen sus servicios sexuales e incluso compañía a precios que van desde los 20 hasta los 80 euros, tarifa que puede incrementarse hasta los 100, 200 o más euros dependiendo de lo que pida el cliente y el tiempo que dure el contacto.

Los agentes detectaron un aumento en el número de mujeres que se prostituyen en los últimos tres años en la provincia, que achacan a la situación de crisis económica -falta de trabajo- y a la búsqueda de dinero fácil. A lo largo de la geografía ourensana abren a diario 40 bares de alterne, pero no todas las prostitutas ofrecen sus servicios en estos locales. Según constataron ambos cuerpos de seguridad, la gran mayoría lo hace en pisos privados y cada vez son mujeres más jóvenes, con una media de edad que está entre los 19 y 25 años. Pero esta situación no es exclusiva de Ourense, dado que según los datos de Médicos en el Mundo (este colectivo lidera proyectos para erradicar la prostitución en A Coruña y Vigo) en el resto de Galicia cada año hay más mujeres jóvenes ejerciendo la prostitución.

Treinta pisos

Solamente en el casco urbano de la ciudad, según fuentes de la comisaría, hay 30 pisos a los que regularmente acuden hombres en busca de sexo, algo que no sucedía hace unos años, cuando los contactos sexuales eran mayoritariamente en negocios de alterne. Los agentes también detectaron viviendas en las que se ofrece sexo en Verín, seguida de O Barco, Carballiño y Xinzo.

El desplazamiento de la prostitución a inmuebles privados obedece a la presión y controles que ejerce la Policía Nacional sobre los negocios de alterne para detectar inmigrantes ilegales y posible tráfico de seres humanos, de mujeres que ejercen la profesión en contra de su voluntad.

Los agentes llevan a cabo "redadas" prácticamente todos los meses, que solamente en el último año conllevaron la expulsión del país de 20 personas que trabajaban en bares de alterne, la mayor parte por residir de forma ilegal en España. También hubo dos detenidos en O Barco por reclutar a menores para ejercer la prostitución. La presión policial y la ilegalidad de la profesión, también provocó que en todos los bares de alterne ourensanos no se hable abiertamente del negocio y del dinero que mueve cada año.

Juan Carlos González regentó hasta hace unos meses un club de alterne en Monterrei y recuerda que la crisis económica obligó a ajustar los precios, al menos, no subirlos. "Se está trabajando con tarifas de hace cinco o seis años", explica, añadiendo que si no hay trabajo y no se gana dinero es "imposible" salir adelante. "Si un cliente contacta regularmente con una chica, al no tener dinero, no lo hace porque sabe que no lo van atender", argumenta.

En cualquier negocio, un café ronda los tres euros y una cerveza cuesta cinco. Una copa de refresco con alcohol puede llegar a los 15 euros, dependiendo de la categoría del negocio.

Cuidar al cliente

María Concepción P.R. lleva siete años ejerciendo la prostitución en la ciudad, bien en bares o en un piso. La mujer reconoce que los últimos años debido a la crisis hay menos clientes. "Antes había hombres que solicitaban sexo dos o más veces a la semana. Ahora, lo hacen solamente una vez y a lo mejor cada 15 días", asegura, recalcando que en su oficio, dado el actual contexto económico, es fundamental tener una "agenda de clientes y cuidarlos. Esta es la única forma de salir adelante en este negocio", dice, negándose a dar datos sobre sus contactos "porque mi familia no sabe que me dedico a esto y nunca lo van a saber", explica. Su tarifa va desde los 30 hasta los 50 euros.