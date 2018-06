El PSOE critica el anuncio de Baltar sobre el parking del Nai

El PSOE de la Diputación le reclamó ayer al presidente provincial, Manuel Baltar, que deje de "ponerse medallas que non lle corresponden" con la rebaja de tarifas del aparcamiento Santa María Nai, que a partir de julio se convertirá en el más barato de Galicia, y que demande a la Xunta un "verdadeiro aparcadoiro público" en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

"É un exercicio de cinismo e trilerismo de Baltar, que non quixo esixir a xestión pública do novo parking público tras negarse durante anos a rebaixar as tarifas do que é propiedade da Deputación, ó que só accedeu para apuntalar intereses empresariais e ver perigar os ingresos da concesionaria e trala campaña socialista. Estamos ante un novo atraco do PP ás arcas públicas", indicó el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Fraga.

Este grupo entiende que urge "deixar de xogar co patrimonio público provincial e non faga regalos a unha sociedade á que debería cobrarlle o canon estipulado no contrato, sen rebaixas e favoritismos".