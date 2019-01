Registrado un escape de gas en el Palacio de Justicia de Ourense

Un escape de gas registrado en la mañana de este martes en el Palacio de Justicia de Ourense ha obligado a varios trabajadores a abandonar el edificio. Fuentes de la Delegación Territorial de la Xunta han asegurado, en declaraciones a Europa Press, que se trató de una avería en la sala de calderas, en la que se soltó una pieza de un tubo de extracción de gases.

En este sentido, han destacado que esta incidencia, que se produjo sobre las 8,00 horas y el personal de mantenimiento logró resolver pasadas las 9,00 horas, "no tiene nada que ver" con el traslado de la Policía Autonómica a este edificio, como ha indicado la portavoz del sindicato Alternativas na Xustiza, Nuria Fornos, quien ha relacionado el suceso con la "precipitada premura" para "conseguir inaugurar a tiempo la sede" de la unidad policial indicada.



Según han señalado fuentes de la Delegación Territorial de la Xunta, la incidencia produjo humo que se concentró en la sala de calderas --situada en el sótano--, "no en la sala de la Policía Autonómica", y se extendió el olor por el edificio, "no el humo" --como sí ha indicado Alternativas na Xustiza--. Por ello, "se procedió a la ventilación", medida que "se consideró suficiente para solucionar el problema".

"El personal de mantenimiento informó del carácter leve de la incidencia, fue tan leve que ni saltaron las alarmas de detección de humo del sótano, pudo un haber fallo, pero probaron y no había fallo. Parte del personal abandonó el edificio de `motu proprio`, el resto continuó trabajando con normalidad", han concretado.

Asimismo, han destacado que no hubo orden de desalojo del edificio porque "había disparidad de comentarios por parte de los responsables de las oficinas judiciales", cuya evaluación "no coincidía", y el personal de mantenimiento "informó del carácter leve" de la incidencia.

Plan de acción

Por otra parte, el sindicato Alternativas na Xustiza ha denunciado la falta de protocolo para la prevención de riesgos laborales en el edificio del Palacio de Justicia de Ourense. En relación a ello, fuentes de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia han destacado que éste "no se puede hacer de forma preventiva", sino una vez que estuviera instalado todo el personal de la Policía Autonómica.

"El plan de acción y evaluación de riesgos será actualizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Xunta de Galicia tras la redefinición de espacios y servicios en el edificio del Palacio de Justicia", han señalado.