El tiempo agota las opciones de celebrar el OUFF en 2018

Parece que la tranquilidad no quiere acercarse a las orillas de la Concejalía de Cultura en lo que respecta al Festival Internacional de Cine de Ourense. La incógnita sobre si existirá una 23 edición en este año 2018 se mantiene intacta tras el conflicto surgido la pasada semana por la imposibilidad de contratar, debido a la nueva ley en vigor, al equipo del OUFF que Fran Gayo demandaba.

De momento, no ha habido ningún paso al frente ni tampoco ningún paso hacia atrás oficial. Desde la concejalía de Cultura se prefiere mantener el silencio hasta haber tomado alguna decisión. El que ha sido durante dos ediciones el director creativo del festival, Fran Gayo, ha regresado a Buenos Aires, tal y como ya estaba previsto antes del problema, sin hacer pública aún de manera definitiva su desvinculación con este proyecto.

Aunque Gayo manifestó en alguna ocasión su intención de renunciar al cargo a causa de los problemas burocráticos con los que se ha encontrado, como el gran retraso en el pago de premios y a proveedores de la anterior edición, lo cierto es que también ha mostrado, siempre, su particular querencia por el festival y su deseo de seguir formando parte de este proyecto audiovisual.

El tiempo, enemigo

Pero los deseos y las buenas intenciones no son suficientes para echar a andar un festival de cine de estas características y el tiempo ya se ha convertido en un gran enemigo. A mediados de mayo aún no existen ni tan siquiera las bases para participar en la competición, y sin películas no hay muchas opciones para hacer un festival de cine que, desde hace dos años, ha adelantado su fecha de celebración al mes de octubre para evitar coincidir con el Festival de Huelva.

Una posible solución sería retrasar las fechas. Pero, ¿cuánto? A punto de finalizar el mes de mayo no hay director, no hay equipo, no hay películas, no hay cartel, no hay bases de competición...

Parecen demasiados flecos para solucionar y evitar que Ourense se quede en el 2018 sin Festival Internacional de Cine por primera vez en sus 23 años de historia, en los que ha superado cambios de gerentes, de directores, de contenidos y de gobiernos municipales. Habrá que esperar, como a Godot.

Dos años de conflictos con la burocracia

Este estado agónico que atraviesa el OUFF ya tuvo su antecedente en el 2016, primera edición que asumía completamente la nueva concejala de Cultura, Belén Iglesias.

A principios de mayo aún estaba sin firmar el contrato con Fran Gayo para que asumiera la dirección artística del OUFF, a la espera de que la fiscalización de los términos del contrato se diera por válida por parte del Concello.

Gayo finalmente asumió dirigir un evento al que aún no podía poner totalmente sus apellidos. Pero aunque en aquel mayo del 2016 aún había apartados de los que carecía el Festival Internacional de Ourense con una página web obsoleta (lo mismo que ocurre ahora), al menos sí eran ya públicas las bases de competición.

En el 2017, al fin, Fran Gayo pudo poner en marcha su propio proyecto de festival, del que se se pudo terminar sintiendo muy satisfecho, aunque ya habían surgido los primeros problemas con la burocracia administrativa local que pusieron en riesgo actividades programadas.