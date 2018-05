El anuncio de una tala de 150 chopos divide a los barquenses

Las marcas con las que agentes medioambientales del Distrito Forestal XIII de O Barco señalaron 150 árboles problemáticos del Paseo do Malecón y el área recreativa del Salgueiral provocaron la inmediata reación de Riada Cidadá. "O pole de chopos e umeiros non causa alerxias, aínda que é molesto. Os marcados cun círculo vermello non presentan ningún perigo para a cidadanía, nin están enfermos", protestó el concejal Félix García Yáñez. Añadió que esa barrera verde es "imprescindible para protexernos das avenidas do Sil e forma parte da ledicia dos barqueiros".

Las marcas fueron pintadas hace una semana en aproximadamente 150 árboles buscando señalar aquellos que generan una mayor cantidad de pelusa, están enfermos o bien dominan a la vegetación de la ribera del Sil.

El alcalde socialista de O Barco, Alfredo García Rodríguez, criticó a Riada Cidadá. "¡No sabe de qué habla!", dijo. Aseguró que el Concello aún no tomó ninguna decisión de corta. "Se nos planteó la posibilidad de analizar el estado de los chopos del Malecón y dijimos que sí, algo que ya hicimos hace años. Entonces, marcamos una serie de árboles y solo se actuó sobre los más peligrosos", explicó.

El regidor indicó que, una vez marcados los árboles, "el Concello seguirá analizándolos y se dejarán, menos algunos que pueden representar algún peligro, que serán cortados". También aseguró que, al igual que en ocasiones anteriores, los ejemplares cortados serán sustituidos por árboles propios de ribera. "Lo que busca el Concello es un equilibrio entre la protección natural y la seguridad", añadió Alfredo García.

No es la primera vez que el Concello barquense retira vegetación de la orilla derecha del Sil. Salvo la corta de algún que otro árbol aislado peligroso, hay que remontarse cinco años atrás en el tiempo para encontrar la corta anterior. En aquella ocasión fueron aproximadamente 30 los retirados del pulmón de la villa tras desplomarse dos ejemplares sobre el paseo. Todos ellos estaban enfermos, tenían más de 50 años y gran altura, unos factores que los técnicos consideraron peligrosos para los vecinos. Posteriormente, fueron sustituidos por fresnos y arces, más adecuados a las orillas de los ríos.

García: "Pusimos espectacular la ribera"

La posibilidad de que los árboles marcados sirvan de defensa en caso de avenidas del Sil, como planteó el concejal de RC, Félix García, fue descartada por el alcalde. Alfredo García considera que hay ejemplares que sí es conveniente retirar, como los que crecen en la desembocadura del arroyo Mariñán. El regidor mostró su confianza en que la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil los corte cuando baje el nivel del Sil. "Las aglomeraciones de chopos disminuyen la capacidad de desagüe del río", afirmó.

Riada Cidadá también se quejó de árboles "exterminados" en los ríos Mariñán y Galir y recordó que los trabajos comenzaron sin los obligados permisos, siendo paralizados por el Concello en 2015.

"Non se sabe o cúmulo de relacións que se dan entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e o Concello para non ter en conta o mantemento ecolóxico dos bosques de ribeira, que son parte esencial e diferencial de O Barco: as beiras do Sil e dos seus afluentes", protestó el concejal de Riada Cidadá.

Por su parte, el alcalde explicó que las cortas del Galir y Mariñán no tienen nada que ver con la revisión actual. Asimismo, manifestó: "Pusimos la ribera del Sil espectacular y la vamos a seguir potenciando y protegiendo".