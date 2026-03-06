La Región

La Región

La familia apocalíptica

Publicado: 07 mar 2026 - 00:10
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

Siempre se dice que la familia no se elige, es la que te toca, pero, ¿qué pasa con la familia política? Es cuanto menos ambiguo, porque uno de los miembros sí que elige y eso afecta al ámbito familiar más o menos grande, se quiera o no. Esa suegra, cuñado, sobrina, etc, no tiene culpa pero nota cómo va empeorando poco a poco la dinámica del grupo.

Sigo deseando creer en la bondad de la mayoría de la gente, pero no soy iluso y sé que hay personas malas, pero malévolas en toda su expresión, que no les importa o incluso van buscando emponzoñar poco a poco con mentiras e injurias a sus cónyuges e hijos, y si aparecen las drogas y el alcohol se permite, e incluso se anima a ello, piensas que eso es imposible, pero no, puede más la inquina que el bienestar de tu propia carne.

¿Y si aparecen dos de estos especímenes en la misma familia? Pues se monta un circo considerable porque, cómo no, se hacen amiguitos y juntan sus básicas mentes en pergeñar cómo hacer daño, con denuncias sin pruebas o insultos y acosos constantes por redes. Y tú, intentando siempre hacer bromas, no puedes hacer nada para evitar que tu familia se sume cada vez más en una languidez que aumenta mes a mes, año a año y acabe en una depresión no reconocida.

Para qué buscar novelas o películas para entretenerse si tienes que soportar estas vicisitudes.

Moncho Ferreiro (Ourense)

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats