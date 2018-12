Calor y humedad amenazan las matanzas domiciliarias

Las condiciones meteorológicas de los últimos días, más concretamente unas temperaturas algo elevadas, llevaron a un buen número de familias a posponer la matanza del cerdo. "Hai xente que retrasou a matanza porque ten medo do tempo", comentó el veterinario barquense Manuel Fernández López. Pese a este aplazamiento, el puente de la Constitución sigue siendo el periodo del año que concentra el mayor número de sacrificios. "Esta semana é o forte da campaña", comentó José Hervella, de la industria de Manzaneda Embutidos Hervella.

En la casa de Santiago Díaz, en Éntoma (O Barco), este jueves estuvieron de matanza. Fueron dos los animales que sacrificó esta familia barquense. Son conscientes de que las condiciones meteorológicas no eran las idóneas pero prefirieron mantener la fecha y evitar tener que hacerlo más adelante, ante la posibilidad de que la temperatura sea muy baja, lo que tampoco favorecerá la conservación de la carne.

En la clínica barquense "Arume", el veterinario Manuel Fernández considera que la temperatura debería oscilar entre los 4 y 10 grados. Estos registros no se dieron este jueves. A las 12,00 horas, el mercurio del termómetro ya rondaba los 18 grados. "A humidade e a calor son os factores que poden estropear a matanza", expuso el industrial carnicero José Hervella, desde el puesto que posee en la plaza de abastos de O Barco.

Ayuden o no las condiciones meteorológicas, todos coinciden en que la matanza domiliciaria está condenada a desaparecer. "Máis do 95 % do que se vende é en canal", explicó Guzmán Díaz Rodríguez, de la empresa Murias Petín, dedicada a la comercialización de cerdos. "A matanza en casas particulares morre. A xente non ten medios e quere levar o animal morto. En tres ou catro anos desaparece", añadió. Una tendencia que, al contrario de lo que sucede con el sacrificio en casa de los cerdos, va a más es el interés por los animales que son criados con alimentos naturales, según apuntó este industrial. Los compradores cada vez se interesan más por aquellos que no son alimentados con pienso, sino con productos como la harina y las patatas.

"As matanzas nos pobos van a menos", corroboró José Hervella. "Uns páganlle ao matachín para que mate na casa e deixe o cerdo para desfacer, outros compran a carne xa picada para facer os embutidos", afirmó. A su vez, el veterinario barquense Manuel Fernández insistió en que "cada vez hai menos matanzas, moitas menos. A xente compra o cerdo morto".

La Festa do Porco Celta duró 10 años

Este año, Manzaneda no ofrecerá a vecinos y visitantes las "Xornadas do Porco Celta". Las organizaba la Asociación do Porco Celta de Manzaneda, un colectivo que contaba con la colaboración de diferentes entidades y organismos, como el Concello o Asoporcel (Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta), pero especialmente la del Inorde (Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico). Su presidente, Juan Hervella, anunció recientemente que la asociación no volverá a organizarlas. La falta de apoyos fue determinante en la decisión de poner punto final al recorrido de unas jornadas que en 2017 alcanzaron su décima edición.

Esta ausencia podría ser cubierta en los primeros meses de 2019. Al menos, en esta dirección apuntan las gestiones emprendidas por el alcalde de Manzaneda, Félix Domínguez Cortiñas. El regidor inició contactos con los responsables del Inorde buscando organizar un evento similar al promovido por la Asociación do Porco Celta.

"Imos intentar que non peche", afirmó este jueves el alcalde, Félix Domínguez. Añadió que el Concello no puede asumir en solitario la organización.