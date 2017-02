La DO Valdeorras busca abrir mercado en el sureste asiático

La dirección del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras puso sus ojos en el mercado asiático y, más concretamente, en el de China. La posibilidad de acudir a la feria Hong Kong International Wine es uno de los temas que hoy, a partir de las 12,00 horas, analizarán los vocales en el pleno convocado con carácter extraordinario por su presidente, Francisco García Álvarez: "El mercado del sureste asiático é interesante".



Los vinos de la DO Valdeorras nunca pudieron ser apreciados por los visitantes de la prestigiosa feria china. Sí fueron promocionados en otros tres importantes eventos feriales: Prowein (Alemania), London Wine (Reino Unido) y Fenavin (Ciudad Real). Sin embargo, si los vocales respaldan la propuesta del presidente, será la primera vez que puedan catarse en el recinto ferial chino.



Con miras a colaborar en la financiación de los gastos que acarreará la presencia valdeorresa en el país asiático, el Consello Regulador solicitó una subvención a la Consellería do Medio Rural.



En la actualidad, la presencia de los vinos valdeorreses en los canales de distribución chinos es muy reducida. Durante la campaña 2015/2016, las bodegas de la DO Valdeorras exportaron 19,10 hectolitros de vino godello a China, según los datos que los embotelladores facilitaron al citado organismo. La cantidad es mínima para una denominación que en ese periodo envió 3.637,98 hectolitros a los mercados exteriores y que encontró en Estados Unidos a su principal cliente, con 1.239,97 hectolitros.



"El sector del vino en China es todavía relativamente pequeño, pero ofrece un alto potencial de crecimiento, asociado al desarrollo de las clases medias, el aumento de la renta per cápita y el proceso de urbanización y sofisticación en los patrones de consumo", dice el estudio que realizó Guillermo Ruenes Pérez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón y que difundió el ICEX. El trabajo continúa destacando que China es el quinto consumidor de vino del mundo, a pesar de lo cual, la media de consumo es muy baja. Las bodegas españolas son el cuarto proveedor en importancia, solo superadas por las francesas, australianas y chilenas.



Si finalmente, el pleno respalda la propuesta de la presidencia del Consello Regulador, la DO Valdeorras acudirá al recinto ferial de Hong Kong con los vinos de una añada "buena", según la estimación del presidente del Consello Regulador, Francisco García, en base a las indicaciones ofrecidas por los técnicos. Explicó que la graduación media oscila entre los 12,5 y 13 grados, para variedades como godello y mencía.



Estos caldos serán presentados el 6 de marzo en Santiago de Compostela, en un acto que conducirá el actor de O Grove Javier Veiga. Con este acto, los organizadores pretenden reunir en torno a la DO Valdeorras a una serie de personalidades que destacan en ámbitos muy distintos, que van desde el institucional hasta el económico o social.