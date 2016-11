Peligro a la vista

Punto y final a un mes de noviembre plagado de partidos y de emociones. El COB le pone el broche recibiendo al Rioja (21,00 horas) y buscando una victoria que lo confirmaría en el grupo de los mejores.



Los de Gonzalo García de Vitoria suman siete victorias en las nueve últimas jornadas. En ese período de tiempo son el mejor equipo de la LEB Oro. Ahora les toca confirmarlo ante un colista que engaña hasta en la denominación.



Muy complicado será para el COB ganar al Rioja. Más aún si finalmente no pudiese jugar el ruso Dimitry Flis aunque el ala-pívot intentará hasta el último momento echar una mano. Si lo hace, habrá que ver a qué nivel.



Los ourensanos no tienen talento o experiencia para ganar porque sí. No son ninguno de los equipos con los que ya se ha ubicado en la clasificación. El COB ha demostrado tener baloncesto e ilusión para ganar partidos de máxima exigencia pero también ha enseñado sus limitaciones y confirmado que es vulnerable a poco que negocia con la intensidad o el rival lo supera en acierto. Ahí el registro de los ourensanos para encontrar alternativas es limitado. Aunque cada vez menos. También es verdad.



Jugador a jugador costaría entender la distancia que separa al COB y el Rioja. Incluso se podría poner en duda cuál debería estar por encima. Tienen equipo los visitantes para más.



Batallas individuales



Garrido, Bravo o Galarreta no necesitan presentación. En el Pazo seguro porque fueron aplaudidos pero en ninguna otra cancha. Muchos puntos asegurados y además la confianza de tener referencias a las que recurrir en los minutos finales.



Y en la zona hay de todo. Herun, Laso o Olomuyiwa. Calidad, versatilidad, físico, músculo y centímetros. Si está Flis habrá batalla. Si falta el ruso, el COB tendrá que volver a recurrir a la zona para proteger a dos interiores tan fiables como propensos a cargarse de faltas. Wright y Guerra son decisivos esta noche.



En el perímetro, el COB sabe que tiene repertorio. Unos días es Kapelan, otros Mitrovic, a cuentagotas aparecen Hittle y cada vez se prodiga más Jukic. Pero además está Christian Díaz tirando con unos porcentajes temibles. ¿Y Flis? Si se suman más de dos estando de quiero, cuerpo a tierra.



Seguro que será un partido vistoso, interesante. Muy peligros para el COB. Porque el Rioja juega siempre hacia delante. Quizá también porque en defensa tiene jugadores a los que encubrir o porque tiene mucho más talento ofensivo que piernas y brazos especialistas en lo que menos brilla.



Pazo, 21,00 horas