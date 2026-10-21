Dos auditores abandonan Eurobattery en plena crisis por la mina de A Gudiña

La crisis empresarial que rodea al proyecto de explotación de wolframio de San Juan de Pentes, en A Gudiña, suma nuevas bajas en la estructura de Eurobattery Minerals. La compañía sueca ha comunicado la renuncia de Johan Isbrand, auditor, y Nils Appelqvist, auditor adjunto, ambos vinculados a la firma LR GO Revision AB. La empresa prevé convocar una junta extraordinaria para designar a sus sustitutos.

Estas salidas se producen en un contexto de inestabilidad interna, después de la marcha de Jan-Olof Arnborn como presidente del consejo de administración y de la firma Mangold Fondkommission AB, que ejercía como asesora financiera bursátil.

A estos cambios se añaden la condena por fraude de su consejero delegado, Roberto García Martínez, y la suspensión de la cotización de Eurobattery Minerals en los mercados de Stuttgart y Nordic Growth Market.

Paralelamente, el proyecto de Pentes mantiene su actividad paralizada por un requerimiento del Concello de A Gudiña.