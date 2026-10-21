Dos auditores abandonan Eurobattery en plena crisis por la mina de A Gudiña

JUNTA EXTRAORDINARIA

La compañía suma nuevas salidas en su estructura directiva mientras la explotación de wolframio de San Juan de Pentes continúa paralizada por un requerimiento del Concello de A Gudiña.

Explotación minera de San Juan, en Pentes.
Explotación minera de San Juan, en Pentes.

La crisis empresarial que rodea al proyecto de explotación de wolframio de San Juan de Pentes, en A Gudiña, suma nuevas bajas en la estructura de Eurobattery Minerals. La compañía sueca ha comunicado la renuncia de Johan Isbrand, auditor, y Nils Appelqvist, auditor adjunto, ambos vinculados a la firma LR GO Revision AB. La empresa prevé convocar una junta extraordinaria para designar a sus sustitutos.

Estas salidas se producen en un contexto de inestabilidad interna, después de la marcha de Jan-Olof Arnborn como presidente del consejo de administración y de la firma Mangold Fondkommission AB, que ejercía como asesora financiera bursátil.

A estos cambios se añaden la condena por fraude de su consejero delegado, Roberto García Martínez, y la suspensión de la cotización de Eurobattery Minerals en los mercados de Stuttgart y Nordic Growth Market.

Paralelamente, el proyecto de Pentes mantiene su actividad paralizada por un requerimiento del Concello de A Gudiña.

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