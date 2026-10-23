La bolsa sueca NGM estudia la expulsión de Eurobattery Minerals, promotora de la mina de wolframio de A Gudiña

La bolsa sueca Nordic Growth Market (NGM) ha iniciado los trámites para expulsar del mercado a Eurobattery Minerals, la empresa que promueve la mina de wolframio de San Juan de Pentes, en A Gudiña. La decisión todavía no está tomada, pero abre un nuevo frente en la crisis que atraviesa la compañía, cuyas acciones están suspendidas de cotización en Suecia y Stuttgart.

La empresa ha confirmado que prepara alegaciones para defender su continuidad en la bolsa y que colaborará con los responsables del mercado sueco. Por ahora, no ha detallado sus argumentos ni se conoce cuándo se resolverá el procedimiento.

La posible expulsión supone un nuevo foco de incertidumbre para la compañía que pretende explotar el yacimiento ourensano. Si finalmente deja de cotizar, sus acciones ya no podrán negociarse en ese mercado, lo que supondría un cambio importante para los inversores. La medida, sin embargo, no implica por sí misma que el proyecto minero de A Gudiña quede cancelado.

Una empresa golpeada por las dimisiones

La decisión de la bolsa llega después de varias salidas en la dirección de Eurobattery Minerals. La dimisión de Jan-Olof Arnborn como presidente, efectiva desde el 21 de septiembre, dejó al consejo de administración con solo dos miembros, por debajo del mínimo previsto en los estatutos de la empresa.

A esta marcha se sumaron las renuncias de Johan Isbrand y Nils Appelqvist, vinculados a la auditoría de las cuentas, así como la salida de Mangold Fondkommission AB, que asesoraba a la compañía en asuntos bursátiles.

Para recomponer su dirección, Eurobattery Minerals prevé celebrar una junta extraordinaria durante la segunda mitad de noviembre. En ella pretende renovar el consejo y nombrar un nuevo auditor, aunque todavía no ha anunciado la fecha concreta de la reunión.

La empresa defiende que mantiene sus proyectos

Pese a la crisis, Eurobattery Minerals asegura que continúa con la gestión diaria de sus proyectos mineros. También ha comunicado cambios en la dirección de su filial finlandesa FinnCobalt Oy, vinculada al yacimiento de Hautalampi.

Sin embargo, la compañía no ha anunciado avances ni nuevos plazos para la mina de wolframio de San Juan de Pentes, en A Gudiña. Tampoco ha comunicado novedades sobre su financiación o sobre la fecha prevista para poner en marcha la explotación.

El futuro bursátil de Eurobattery Minerals queda ahora pendiente de la decisión de la bolsa sueca y de los pasos que dé la empresa para reorganizar su dirección. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la compañía continúa sin traducirse, por ahora, en un anuncio de cancelación del proyecto minero ourensano.