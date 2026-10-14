Europa frena la mina de Pentes, en A Gudiña: no será iniciativa estratégica

La mina de wolframio de San Juan de Pentes, en A Gudiña, afronta un nuevo revés. La Comisión Europea ha excluido el proyecto de Eurobattery Minerals de su segunda lista de iniciativas estratégicas para garantizar el suministro de materias primas críticas, mientras la compañía ha iniciado el procedimiento administrativo para suspender temporalmente la actividad minera, tras recibir un requerimiento de documentación del Concello da Gudiña.

La empresa ha comunicado al Concello que no ha conseguido el reconocimiento europeo y le ha trasladado su intención de volver a presentar la candidatura en una próxima convocatoria. Por su parte, el gobierno local mantiene pendiente la recepción de la documentación necesaria para poder otorgar la licencia de explotación. La exclusión europea supone perder una oportunidad para reforzar su posición dentro de la estrategia comunitaria de abastecimiento de materias primas críticas y beneficiarse de una mayor coordinación institucional y de procedimientos administrativos más ágiles.

La doble dificultad se suma a la crisis corporativa que atraviesa la empresa sueca, cuyo consejero delegado, Roberto García Martínez, fue condenado por fraude en España, mientras que el presidente del consejo de administración dimitió y la compañía perdió a su asesor bursátil. Además, sus acciones permanecen suspendidas de negociación en Suecia.

La incertidumbre afecta a una iniciativa que había generado expectativas económicas en el oriente ourensano. Las previsiones de Eurobattery Minerals apuntaban a la creación de 35 puestos de trabajo directos y alrededor de un centenar de indirectos cuando la explotación alcanzase su pleno rendimiento industrial los próximos años.

Suspensión

La situación de la explotación se complicó aún más el pasado 28 de septiembre, cuando Eurobattery Minerals anunció que su filial española, Tungsten San Juan, había iniciado el procedimiento administrativo para la suspensión temporal de las actividades mineras.

Según explicó entonces la compañía en un comunicado remitido desde Estocolmo, la decisión respondía a una comunicación del Concello da Gudiña en la que se le requería la suspensión temporal de la actividad en el marco de los procedimientos administrativos relacionados con la explotación.

La empresa aseguró que la apertura del procedimiento respondía a su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias aplicables. También manifestó su disposición a colaborar con el Concello y con el resto de organismos implicados, facilitando la información y la documentación que le fueran solicitadas.

El regidor

Por su parte, el alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, ha lanzado desde el primer momento un mensaje de tranquilidad. Según explica, la documentación requerida a la empresa está relacionada con la tramitación de la licencia de explotación, que deberá sustituir a la autorización de prospección concedida inicialmente. El regidor subraya que este trámite administrativo no guarda relación con la crisis corporativa.

Reservas de alrededor de 60.000 toneladas de wolframio

El yacimiento, situado en la parroquia de Pentes y proyectado como una explotación a cielo abierto, cuenta con unas reservas iniciales probadas de alrededor de 60.000 toneladas y está orientado a la extracción de wolframio, un mineral estratégico por sus aplicaciones industriales y su importancia para sectores como la defensa y la industria aeroespacial.

La evolución de la mina queda así condicionada por varios frentes: el procedimiento de suspensión temporal de la actividad, la documentación necesaria para obtener la licencia municipal, la exclusión de la lista europea de proyectos estratégicos y la situación corporativa de Eurobattery.