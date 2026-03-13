A Gudiña tendrá Fogar do Maior con 14 plazas

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, se trasladó ayer hasta A Gudiña para comprobar el avance de las obras de lo que será el futuro hogar residencial. Este centro, financiado por la Xunta a través del Plan de Inversiones y que será el primero de estas características en el municipio, contará con 14 plazas públicas gracias a la rehabilitación integral de un inmueble que estaba sin uso.

En la visita, la conselleira estuvo acompañada por el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, y el alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando. El nuevo centro supondrá una inversión total de 885.000 euros, de los cuales la Xunta aporta el 53%, concretamente 470.000 euros. El importe restante corresponde a la Diputación de Ourense y asciende a 414.986,63 euros.

Colaboración

El presidente provincial puso en valor la importancia de la cooperación entre administraciones para hacer realidad este tipo de proyectos. “Estamos ante un exemplo claro de como se resolven problemas esenciais, como la atención ás persoas maiores, con hechos y con la cooperación entre administracións”, señaló Menor.

“Se non existise esta colaboración, moitos concellos non poderían asumir la parte de financiamento que lles corresponde y proyectos como este non serían posibles”, destacó.

Este nuevo hogar residencial forma parte de la veintena de proyectos que está financiando la Xunta al amparo del Plan de Inversiones en equipamientos sociales que dependen de las entidades locales: residencias, centros de día, viviendas comunitarias y centros sociales.