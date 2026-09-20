¿Sabe usted que el limiao Marcos Argibay abandona la presidencia de la Civitas Limicorum tras cuatro años al frente del Esquecemento?¿Que deja paso a Ana Lozano? ¿Que este paso al lado en la directiva de la asociación le permitirá tener tiempo para tomar otra decisión importante? ¿Que varias agrupaciones políticas de Xinzo están detrás de él para las municipales? ¿Que parece que la decisión está tomada?

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