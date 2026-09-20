¿Sabe usted que el limiao Marcos Argibay abandona la presidencia de la Civitas Limicorum tras cuatro años al frente del Esquecemento?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el cambio de dirección en la Civitas Limicorum

Marcos Argibay abandona la presidencia de la Civitas Limicorum.
Marcos Argibay abandona la presidencia de la Civitas Limicorum. | La Región

¿Sabe usted que el limiao Marcos Argibay abandona la presidencia de la Civitas Limicorum tras cuatro años al frente del Esquecemento?¿Que deja paso a Ana Lozano? ¿Que este paso al lado en la directiva de la asociación le permitirá tener tiempo para tomar otra decisión importante? ¿Que varias agrupaciones políticas de Xinzo están detrás de él para las municipales? ¿Que parece que la decisión está tomada?

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