Galería | Un centenar de peregrinos completan el camino entre A Merca y Ourense pidiendo su reconocimiento Xacobeo

Completando la distancia de 17 kilómetros entre A Merca y Ourense, pasando por varios municipios un centenar de peregrinos participaron en la II Gran Peregrinación que busca el reconocimiento Xacobeo de este tramo.

Ni el mal tiempo impidió que un centenar de peregrinos completarán el tramo A Merca - Ourense como parte de la ruta de la Vía de la Plata. A través de la II Gran Peregrinación se busca que este tramo de 17 kilómetros obtengan el reconocimiento Xacobeo.

Esta es una iniciativa de la asociación Amigos do Camiño Xacobeo de San Rosendo e da Rainha Santa, que desde 2024 busca que este enclave estratégico en la ruta de la Plata sea reconocido por su valor histórico.

Los peregrinos recorrieron varios municipios hasta llegar a la catedral de Ourense donde fueron recibidos por Monseñor Lemos.