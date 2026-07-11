Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
ENCUENTRO MOTERO
Cerca de 400 motoristas participaron en la XXI Concentración Mototurística de Trives, una cita organizada por el Motoclub Os Esquíos que combinó rutas, gastronomía y música en directo, consolidándose como uno de los encuentros moteros de referencia en la comarca.
Trives volvió a convertirse este fin de semana en el punto de encuentro de cientos de aficionados a las dos ruedas con motivo de la XXI Concentración Mototurística, organizada por el Motoclub Os Esquíos Trives.
Cerca de 400 motoristas participaron en una cita que volvió a llenar de ambiente las calles de la villa con rutas, gastronomía y música en directo.
La programación arrancó el viernes con la apertura de inscripciones y la tradicional chorizada, celebrada en la calle San Martín, donde más de 350 personas disfrutaron de la cena de bienvenida y de la fiesta de la sangría.
La primera jornada concluyó con la actuación del grupo Broken Peach, seguida de karaoke y música hasta bien entrada la madrugada.
El sábado, jornada central de la concentración, el ir y venir de motocicletas fue constante desde primera hora de la mañana. Los participantes tomaron la salida en la ruta turístico-gastronómica, que recorrió distintos puntos de la comarca con varias paradas para degustar productos de la zona.
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
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Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
15/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
16/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
17/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
18/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
19/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
20/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
21/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
22/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
23/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
24/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
25/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
26/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
27/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
28/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
29/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
30/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
31/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
32/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
33/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
34/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
35/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
36/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
37/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
38/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
39/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
40/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
41/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
42/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
43/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
44/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
45/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
46/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
47/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
48/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
49/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
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Reme Martínez
50/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
51/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
52/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez
53/53
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
|
Reme Martínez