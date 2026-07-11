Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez

Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives

ENCUENTRO MOTERO

Cerca de 400 motoristas participaron en la XXI Concentración Mototurística de Trives, una cita organizada por el Motoclub Os Esquíos que combinó rutas, gastronomía y música en directo, consolidándose como uno de los encuentros moteros de referencia en la comarca.

Trives volvió a convertirse este fin de semana en el punto de encuentro de cientos de aficionados a las dos ruedas con motivo de la XXI Concentración Mototurística, organizada por el Motoclub Os Esquíos Trives.

Cerca de 400 motoristas participaron en una cita que volvió a llenar de ambiente las calles de la villa con rutas, gastronomía y música en directo.

La programación arrancó el viernes con la apertura de inscripciones y la tradicional chorizada, celebrada en la calle San Martín, donde más de 350 personas disfrutaron de la cena de bienvenida y de la fiesta de la sangría.

La primera jornada concluyó con la actuación del grupo Broken Peach, seguida de karaoke y música hasta bien entrada la madrugada.

El sábado, jornada central de la concentración, el ir y venir de motocicletas fue constante desde primera hora de la mañana. Los participantes tomaron la salida en la ruta turístico-gastronómica, que recorrió distintos puntos de la comarca con varias paradas para degustar productos de la zona.

Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
1/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
2/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
3/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
4/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
5/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
6/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
7/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
8/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
9/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
10/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
11/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
12/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
13/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
14/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
15/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
16/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
17/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
18/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
19/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
20/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
21/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
22/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
23/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
24/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
25/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
26/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
27/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
28/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
29/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
30/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
31/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
32/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
33/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
34/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
35/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
36/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
37/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
38/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
39/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
40/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
41/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
42/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
43/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
44/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
45/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
46/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
47/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
48/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
49/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
50/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
51/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
52/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez
Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives
53/53 Galería | La XXI Concentración Mototurística reúne a cerca de 400 inscritos en A Pobra de Trives | Reme Martínez

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