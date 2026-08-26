PP ficha para encabezar su candidatura en Trives a Aarón Álvarez, exteniente de la alcaldesa socialista
RENUNCIÓ EN MARZO
Álvarez renunció en marzo a su puesto en el gobierno local por discrepancias con el proyecto socialista y ahora liderará la candidatura popular en las elecciones de 2027.
El exteniente de la alcaldesa socialista de A Pobra de Trives, Aarón Álvarez, será el nuevo candidato del PP a la Alcaldía del municipio en las próximas elecciones de mayo de 2027.
En concreto, Álvarez formalizó su renuncia al acta como teniente de la alcaldesa --Patricia Domínguez (PSdeG)-- en marzo de este 2026 y ahora será el próximo cabeza de cartel en la lista del PP.
"Doy este paso con mucha ilusión, pero también siendo consciente de la responsabilidad que supone. Quiero escuchar a los vecinos, estar cerca de ellos, conocer sus problemas y trabajar para encontrar soluciones que mejoren su día a día", ha trasladado el nuevo candidato del PP a través de un comunicado, recalcando que el municipio "necesita un proyecto capaz de sumar personas y aprovechar todas las oportunidades".
Incorporación "satisfactoria"
Según ha asegurado el presidente de la Diputación de Ourense y líder del PP en la provincia, Luis Menor, consultado por medios de comunicación este miércoles, Álvarez abandonó el grupo de gobierno "por discrepancias políticas", renunciando a una dedicación porque no creía en el proyecto ni en lo que se estaba haciendo en Trives.
Así, Menor ha celebrado una incorporación "satisfactoria", recordando que esta "no será la última incorporación importante", especialmente en aquellos territorios en los que no gobierna el PP. "En donde no gobernamos tendremos que hacer cosas distintas para intentar llegar al gobierno", ha subrayado.
En este sentido, el líder popular ha aprovechado para destacar la "formación, experiencia e implicación social" del exteniente de alcaldesa, recalcando que el municipio contará con una "gran oferta electoral capaz de conectar con los problemas y oportunidades y dar solución a los mismos".
"Hablamos con él y hace tiempo nos dio la palabra de venir con nosotros. Este martes en una reunión que tuvo lugar con la directiva del partido y con el grupo municipal del PP en Trives se oficializó. Es la persona que nosotros entendemos que está destinada a liderar el Ayuntamiento de Trives. Yo creo que la oferta ganadora será la del PP", ha relatado Menor.
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