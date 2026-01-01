Vídeo | A Rúa despide el año con un brindis y fuegos artificiales en la Praza do Concello

Se despidió el año con un brindis colectivo de cava procedente de la localidad extremeña de Almendralejo.

A Rúa despidió el año con un brindis colectivo de cava procedente de Almendralejo, localidad extremeña con la que el municipio está hermanado, en un acto celebrado en la Praza do Concello que reunió a numerosos vecinos.

La alcaldesa deseó a los vecinos “un ano de felicidade, alegría e no que conseguiremos o que anhelamos”. | José Cruz

Tras el brindis, protagonizado por la alcaldesa María González Albert, comenzó una sesión de fuegos artificiales que iluminó el centro de la villa y puso el broche festivo a la despedida de 2025.

En su intervención, la regidora reconoció que “o 2025 non foi o mellor ano para A Rúa”, en referencia a los incendios del pasado mes de agosto, que marcaron especialmente a la localidad. No obstante, trasladó un mensaje de optimismo de cara al futuro, asegurando que “o 26 necesariamente vai ser moito mellor”.

La alcaldesa deseó a los vecinos “un ano de felicidade, alegría e no que conseguiremos o que anhelamos”, un mensaje que fue recibido con aplausos y que dio paso a una celebración marcada por la esperanza y el deseo de un año nuevo más positivo para A Rúa.