Vídeo | A Rúa despide el año con un brindis y fuegos artificiales en la Praza do Concello
DESPEDIDA DEL 2025
Una Nochevieja por todo lo alto, A Rúa despide el año desde la Praza do Concello con brindis y fuegos artificiales
A Rúa despidió el año con un brindis colectivo de cava procedente de Almendralejo, localidad extremeña con la que el municipio está hermanado, en un acto celebrado en la Praza do Concello que reunió a numerosos vecinos.
Tras el brindis, protagonizado por la alcaldesa María González Albert, comenzó una sesión de fuegos artificiales que iluminó el centro de la villa y puso el broche festivo a la despedida de 2025.
En su intervención, la regidora reconoció que “o 2025 non foi o mellor ano para A Rúa”, en referencia a los incendios del pasado mes de agosto, que marcaron especialmente a la localidad. No obstante, trasladó un mensaje de optimismo de cara al futuro, asegurando que “o 26 necesariamente vai ser moito mellor”.
La alcaldesa deseó a los vecinos “un ano de felicidade, alegría e no que conseguiremos o que anhelamos”, un mensaje que fue recibido con aplausos y que dio paso a una celebración marcada por la esperanza y el deseo de un año nuevo más positivo para A Rúa.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
IDENTIDAD Y PERTENENCIA
San Esteban de A Rúa recupera la procesión de su patrón tras más de 70 años
MEJORA SALARIAL
Movilización en apoyo de la plantilla de Autoneum en A Rúa
Lo último
PORTADA DE LA REVISTA
Luis Fernández, la música como pasión existencial
INHALACIÓN DE HUMO Y QUEMADURAS
Tres muertos en un incendio en una vivienda de Carabanchel durante la madrugada
DESCATALOGACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
Buscador | Introduce el nombre de tu baliza V16 y comprueba si está homologada