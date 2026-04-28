La tormenta causa graves daños en calles y casas de A Rúa

Cuando los vecinos de A Rúa aún se recuperaban de los daños causados por el aguacero que descargó sobre diferentes puntos del municipio en la tarde del domingo, obligando a intervenir a Protección Civil, su pensamiento ya estaba puesto en las previsiones de tormenta para la tarde de este lunes.

Retiran el lodo arrastrado hacia una gasolinera. | J.C.

Durante toda la mañana, operarios municipales, voluntarios de Protección Civil de A Rúa, Vilamartín y Petín, con apoyo de brigadas de Tragsa y motobombas de Medio Rural, continuaban la labor de limpieza iniciada por vecinos afectados el propio domingo. Los trabajos se centraron en la retirada del barro de los arrastres de las calles.

“Causou moito dano. É horrible”, comentó la alcaldesa, María González Albert, quien atribuyó la avalancha de agua que inundó las calles de A Rúa —y de núcleos como Vilela, Roblido o Somoza— al estado en que se encuentran los montes del municipio después de los incendios de agosto de 2025.

“Está o monte sen restaurar e os madeireiros están cortando. A auga levou todo”, dijo refiriéndose a unos arrastres de tierra y piedras que colapsaron captaciones, dejando sin agua por momentos a la traída de ciertas zonas, donde ayer salía el agua con poca presión.

El aguacero apenas duró media hora, pero fue suficiente para que el agua de los arroyos saliese a las calles, convirtiéndolas en auténticos ríos de agua negra, entrando en varios bajos y bodegas. “Entrou en varias construcións”, dijo la alcaldesa.

Algunos vecinos optaron por colocar sacos terreros, que no impidieron que el barro cubriese varias bodegas en el núcleo de Fontei. También llovió con intensidad en Petín, si bien aquí los daños se limitaron a algunas huertas y fincas.