Los árboles comienzan a tener trampas para velutinas.
¿Sabe usted los árboles alaricanos ya lucen sus adornos primaverales? ¿Que al igual que en Navidad las guirnaldas abundan en las ramas, en primavera abundan las trampas para velutinas? ¿Que aunque parezca temprano, esta es la temporada idónea para ponerlas? ¿Que ahora es el momento de prevenir, antes de tener que curarse de sus temibles aguijones?

