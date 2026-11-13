ELECCIONES MUNICIPALES
Jacaranda Caride liderará la lista del PP en Amoeiro
ELECCIONES MUNICIPALES
El Partido Popular (PP) de Ourense ha confirmado a Jacaranda Caride, actual gestora de la formación en Amoeiro, como candidata a la alcaldía de la localidad para las elecciones del próximo mes de mayo.
Nacida en Ponferrada en 1977, Caride lleva colaborando con el partido conservador desde hace más de veinte años “participando nas listas municipais ou nas mesas electorais como interventora”, señalaba el presidente provincial, Luis Menor, durante la presentación de la lista. Por su parte, la candidata calificaba su designación como “un paso adiante” y adelantaba que dedicará los próximos días a “escoitar todas as opinións, traballar en equipo e buscar solucións para a vila”.
É necesaria a mellora de estradas, camiños e accesos ás parroquias, e actualizar o abastecemento de auga"
“Amoeiro necesita unha planificación con proxectos de futuro”, añadía Jacaranda Caride antes de enumerar sus primeras propuestas, que incluyen “a mellora de estradas, camiños e accesos ás parroquias. Mellorar o abastecemento de auga, unha maior atención ás instalacións deportivas e ás zonas de lecer e atender as necesidades das persoas maiores, familias e a actividade económica”.
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