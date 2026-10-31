Un pequeño pueblo de 60 habitantes en Ourense se transforma por Samaín: "Está de concurso"
HALLOWEEN
Albeiros, una pequeña localidad del municipio de Amoeiro, sorprende con una decoración de Samaín que llena sus calles de personajes terroríficos.
El pequeño pueblo de Albeiros, situado en la parroquia de Trasalba, en el municipio ourensano de Amoeiro, se ha transformado por completo para celebrar el Samaín. Esta localidad de apenas 60 habitantes luce una decoración especial que ha llamado la atención en las redes sociales.
La asociación de vecinos ha sido la encargada de llenar las calles de personajes y escenas propias de Halloween, convirtiendo distintos rincones del pueblo en escenarios terroríficos con motivo de esta celebración.
El Concello de Amoeiro ha compartido varias fotografías de la decoración a través de sus redes sociales, mostrando el trabajo realizado por los vecinos.
Una iniciativa que demuestra cómo hasta las localidades más pequeñas se vuelcan con el Samaín y que ha dejado Albeiros, como aseguran en redes sociales, "de concurso".
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