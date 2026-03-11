El paseo fluvial de Arnoia, arrasado por el temporal

El alcalde reclama limpiar los cauces para evitar el arrastre de troncos

Destrozos en las pasarelas del paseo fluvial y áreas recreativas.
El Concello de A Arnoia cifra en cerca de 190.000 euros los daños ocasionados por los últimos temporales, que provocaron importantes destrozos en infraestructuras y espacios públicos, entre ellas el paseo fluvial, que hace apenas unos días recibía la distinción de Sendero Azul por su calidad ambiental y turística, y que ha quedado seriamente dañado.

Las áreas recreativas de O Inquiau y As Poldras, además de una carretera municipal y varias pistas de acceso al monte de utilidad pública propiedad del Concello, también se han visto afectadas, siendo además una problemática recurrente.

El alcalde, Rodrigo Aparicio, recuerda que ya en el año 2021 una riada arrastró toneladas de ramas y árboles que causaron importantes destrozos. Al igual que entonces, el Concello pide ayuda para poder afrontar el coste de la reconstrucción de estos espacios, de gran valor ambiental.

Arrastre

Según informes de los técnicos municipales, buena parte de los daños de los últimos temporales se deben al arrastre de grandes restos vegetales procedentes de zonas más altas de la cuenca. “Troncos, ramas e incluso árbores completos chegan impulsados pola corrente impactando contra pasarelas, mobiliario urbano e outras infraestructuras do entorno fluvial”, lamenta el alcalde, Rodrigo Aparicio, recalcando que “a agua por sí soa non tería provocado nin unha décima parte dos destrozos”.

El Concello insta a la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil a intensificar las labores de limpieza y mantenimiento de los cauces. “De pouco serve que en A Arnoia manteñamos os nosos cauces en condicións se os troncos e árbores que acaban causando os danos proceden doutros puntos da conca fóra do noso termo municipal”, señaló el regidor. Anunció además que el Concello ya ha iniciado los trámites para solicitar al Estado la colaboración económica para cubrir el 50% de los gastos de reconstrucción.

