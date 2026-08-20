Cuatro días sin agua por una avería compleja en Baltar

La localidad de Baltar sufre una crisis de abastecimiento de agua desde el pasado lunes debido a la rotura de una tubería principal. Esta compleja avería se concentra en la capitalidad municipal, afectando de manera ininterrumpida durante varios días tanto a domicilios particulares como a establecimientos de hostelería y servicios esenciales de la zona.

Tras unos primeros días de cortes totales y desconcierto, el gobierno local ha establecido un sistema de racionamiento mientras intentan localizar el punto exacto de la fuga: devuelven el agua a las 8,00 horas y la cortan a las 00,00 horas para permitir que los depósitos se llenen durante la madrugada. Aun así, el servicio llega sin apenas fuerza.

Esta situación ha golpeado con dureza a la hostelería, obligando a algunos bares a clausurar el acceso a sus aseos y a servir los cafés, pinchos y comidas a cuentagotas debido a la falta de presión en las máquinas. La escasez también condiciona notablemente la labor del centro de salud. “Conéctannos cunhas fontes, entón sae un pouquiño de auga, pero sae con moi pouca presión”, detalla la doctora del ambulatorio local.

El problema de fondo radica en unas infraestructuras obsoletas y en la reticencia de un sector del vecindario a instalar los nuevos contadores, lo que dificulta el control y la monitorización de la red, dejando en el aire y sin fecha clara cuándo se subsanará por completo la avería.

Ante la prolongación de la incidencia, la concejala del Bloque Nacionalista Galego, Silvia Piñar, urgió a agilizar los trabajos, evitando que los operarios municipales sigan rastreando los caminos a pie bajo las altas temperaturas. “A prioridade debe ser localizar a avaría e restablecer o subministro o antes posible, empregando todos os medios dispoñibles”, demandó la edil nacionalista, instando a buscar ayuda externa.

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Por su parte, el alcalde, José Antonio Feijóo, detalló la enorme dificultad que supone revisar kilómetros de tuberías paralelas que bajan desde la sierra para dar con la rotura. Para zanjar el problema definitivamente, el regidor confirmó que recurrirán a especialistas tras realizar diversas gestiones a lo largo de las anteriores jornadas, indicando que “vannos facilitar un apoio máis técnico para detectar a avería o antes posible”.