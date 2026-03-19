Mejoras en la biblioteca del Aquis Querquernis en Bande

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó la biblioteca del Instituto Aquis Querquernis, en Bande, que este curso se ha incorporado al Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe). Este programa es la principal iniciativa de la Xunta para fomentar la lectura y cuenta con una inversión de más de 1,7 millones de euros.

En los últimos meses, el centro ha renovado su biblioteca, trasladándola a un antiguo taller de automoción en desuso. El nuevo espacio es más moderno, funcional y está adaptado a las necesidades del alumnado. Esta mejora contó con el apoyo de la Consellería de Educación, con una inversión cercana a los 50.000 euros para acondicionar las instalaciones, instalar calefacción, así como cambiar las ventanas.

Fernández visitó el instituto, que ha invertido casi 50.000 euros en modernizar su biblioteca y fomentar la lectura

Judith Fernández destacó la importancia de las bibliotecas escolares como herramienta para mejorar la competencia lectora y garantizar el acceso a la información en igualdad. También subrayó la implicación del profesorado, alumnado y familias en el funcionamiento de estos espacios.

La biblioteca, que lleva el nombre del antiguo docente Juan Casalderrey, ha sido impulsada por su equipo de apoyo, que ha renovado tanto el diseño como su forma de uso, apostando por un modelo más abierto y participativo.

Además, el instituto participa en otras iniciativas relacionadas con el Plambe, como los clubs de lectura, y ha solicitado una línea de trabajo específica sobre biblioteca escolar. El profesorado también ha recibido formación para mejorar las habilidades del alumnado en el uso de la información, junto con la incorporación de nuevos libros adaptados a sus intereses.

La directora xeral recordó que Galicia cuenta con bibliotecas escolares en el 98,2 por ciento de los centros educativos, por encima de la media estatal, y que el 62 por ciento están abiertas a la participación de las familias.