Un todoterreno vuelca tras subirse a un muro en Bande y deja una persona atrapada en su interior

Un accidente de tráfico registrado este domingo en Bande ha obligado a intervenir a los equipos de emergencia para rescatar a una persona que quedó atrapada en el interior de un todoterreno. El vehículo se salió de la vía, subió por un muro y terminó volcando. El siniestro se produjo alrededor de las 11:10 horas en el lugar de Aldea das Campiñas, según ha informado el 112 Galicia.

La central de emergencias recibió el aviso del personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que alertó de la salida de vía del vehículo y de la presencia de una persona atrapada en su interior.

Además, los servicios sanitarios advirtieron de un vertido de aceite sobre la carretera como consecuencia del accidente.

Rescate de una persona atrapada por los brazos

Tras recibir la alerta, el 112 Galicia movilizó a efectivos del GES de Muíños y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro.

Una vez allí, los equipos de emergencia comprobaron que la persona afectada había quedado atrapada por los brazos dentro del todoterreno, por lo que fue necesario realizar labores de excarcelación para liberarla.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la persona accidentada.