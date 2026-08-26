La novena de los Milagros en Baños de Molgas empieza este domingo

El final de agosto trae consigo una costumbre que despierta los caminos hacia el santuario. Este domingo 30 arranca la esperada novena de la Virgen de los Milagros, un tiempo que congrega a multitudes. Las campanas anunciarán el inicio de los oficios, abriendo la primera jornada con oraciones por los emigrantes y los inmigrantes.

Hasta el 8 de septiembre, el recinto acogerá misas desde el amanecer hasta el anochecer para ofrecer un refugio espiritual a todos los visitantes.

Durante estos nueve días, la organización del templo establece oficios religiosos a las siete y media, ocho y media, diez, once, doce y una del mediodía. Por la tarde, las eucaristías se celebrarán a las cinco y media, siete y ocho y media.

Además, el rezo comunitario del rosario tendrá lugar cada tarde a las seis y veinte. Entre los encuentros destaca el Rosario de las Antorchas, que llegará en la noche del lunes 7 de septiembre.

El calendario culminará el martes 8 de septiembre con la misa del mediodía, seguida por la procesión de la imagen por el entorno. La planificación reserva tiempo para las confesiones de mañana y tarde, buscando que todos los fieles participen.

Asimismo, varias emisoras emitirán las ceremonias para quienes no puedan desplazarse hasta el santuario. De este modo, el municipio de Baños de Molgas recibe un ciclo de plena devoción.