120 músicos actuarán en el Festival Solidario de Barbadás

El XI Festival Solidario de Barbadás se celebrará este sábado en una cita que vuelve a poner la música al servicio de la concienciación social. El evento, organizado por la Escola de Música Municipal de Barbadás con la colaboración del Concello, tendrá lugar en el auditorio del Conservatorio de Música de Ourense y destinará íntegramente su recaudación a la asociación Morea, centrada en la atención a personas que sufren trastorno mental grave. En el evento participarán 120 músicos.

“O traballo que realiza Morea é moi importante”, destacou o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, quen subliñou ademais que “a música é unha ferramenta de paz nestes momentos que vivimos”. Desde a propia entidade beneficiaria, o seu director, Alfonso Díaz, explicou que o obxectivo é “favorecer a integración social para que as persoas poidan vivir na súa comunidade coa mellor calidade de vida posible”.

El concierto contará con la participación de alumnado y profesorado en un formato renovado que propone un viaje musical por Escocia, Irlanda y Galicia. “Construímos unha historia que nos vai levar da man dun personaxe por distintos territorios”, Xohán Manuel Xil, director da escola. Las entradas para el evento pueden adquirirse en el Centro Comercial Ponte Vella, en el punto de información de la primera planta, por un precio de cinco euros.