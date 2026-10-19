EQUIPOS DE EMERGENCIAS
Buscan en Ourense a Gabriel Quintana, un joven de 25 años desaparecido en A Valenzá
EQUIPOS DE EMERGENCIAS
Varios equipos de emergencia participan en la búsqueda de Gabriel Quintana, un joven de 25 años cuyo último avistamiento se sitúa en la rotonda de acceso a A Valenzá, en el municipio ourensano de Barbadás.
La alerta ha sido difundida por Protección Civil e Emerxencias de Barbadás, que ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar al joven y recabar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Según la información publicada, Gabriel Quintana vestía un pantalón vaquero, una camiseta azul oscura y una gorra roja cuando fue visto por última vez.
Los equipos desplegados trabajan en su búsqueda, mientras se pide a cualquier persona que pueda haberlo visto o disponga de información relevante que se ponga en contacto con los servicios de emergencia.
Desde Protección Civil recuerdan que, si alguien reconoce al joven o tiene algún dato que pueda contribuir a localizarlo, debe comunicarlo a través del teléfono del 112. La colaboración ciudadana puede resultar clave para facilitar su localización.
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Buscan en Ourense a Gabriel Quintana, un joven de 25 años desaparecido en A Valenzá
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