Buscan en Ourense a Gabriel Quintana, un joven de 25 años desaparecido en A Valenzá

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

Buscan a Gabriel Quintana, de 25 años, visto por última vez en la rotonda de acceso a A Valenzá, en Barbadás

La Región
La Región
Publicado: 19 oct 2026 - 21:55 Actualizado: 19 oct 2026 - 21:55
Gabriel Quintana, de 25 años, desaparecido en A Valenzá
Gabriel Quintana, de 25 años, desaparecido en A Valenzá

Varios equipos de emergencia participan en la búsqueda de Gabriel Quintana, un joven de 25 años cuyo último avistamiento se sitúa en la rotonda de acceso a A Valenzá, en el municipio ourensano de Barbadás.

La alerta ha sido difundida por Protección Civil e Emerxencias de Barbadás, que ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar al joven y recabar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Según la información publicada, Gabriel Quintana vestía un pantalón vaquero, una camiseta azul oscura y una gorra roja cuando fue visto por última vez.

Los equipos desplegados trabajan en su búsqueda, mientras se pide a cualquier persona que pueda haberlo visto o disponga de información relevante que se ponga en contacto con los servicios de emergencia.

Desde Protección Civil recuerdan que, si alguien reconoce al joven o tiene algún dato que pueda contribuir a localizarlo, debe comunicarlo a través del teléfono del 112. La colaboración ciudadana puede resultar clave para facilitar su localización.

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