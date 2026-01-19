Cae en Barbadás el mayor premio de la Bonoloto en toda España

La suerte ha sonreído a Barbadás este lunes tras el sorteo de la Bonoloto celebrado el 19 de enero. Un boleto validado en la Administración de Loterías número 1 del municipio ourensano ha resultado agraciado con un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario).

Nadie en toda España se ha llevado esta jornada un premio superior al de este vecino barbadés, dotado con 31.670,68 euros. Fue sellado en Lotería A Fortuna, en la Avenida de Celanova, principal arteria de la localidad.

Otros premiados

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 2, 7, 12, 22, 30, 35 y 49, con el 42 como complementario y el 3 como reintegro. En esta categoría hubo un total de seis boletos acertantes, repartidos entre distintas localidades del país, entre ellas, Barberà del Vallès, Ciudad Real, Carcaixent y Pedroche, además de uno sellado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado .

En esta ocasión no hubo acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que el bote continúa acumulándose y alcanzará los 4,5 millones de euros en el próximo sorteo de la Bonoloto.