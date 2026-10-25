Calabazas, música y humor en Barbadás

Barbadás se suma a la celebración del Samaín con un programa que combina manualidades y música en directo, y que tiene como escenario un lugar muy especial: el Museo da Gaita de Fole. La propuesta llega el sábado 31 de octubre, en plena víspera de Todos los Santos, y está pensada para que mayores y pequeños disfruten juntos de una tradición que cada año gana más terreno en el calendario gallego.

La primera parte de la tarde será para los más creativos. De 16,30 a 18,30 horas se desarrollará el obradoiro de cabazas, una actividad en la que los participantes podrán dar rienda suelta a su imaginación y crear su propia calabaza de Samaín. La calabaza es uno de los símbolos más reconocibles de esta fiesta y, en Galicia, sigue muy ligada a la tradición de las calabazas iluminadas durante estas fechas.

El taller servirá para elegir un diseño, probar ideas y, sobre todo, para marcharse a casa con una pieza única hecha con las propias manos. Una actividad sencilla y de las que más gustan a las familias.

Un fantasma en el Samaín de Barbadás del pasado año. | La region

Concierto

Con la caída de la tarde llegará el plato fuerte. A las 19,00 horas comenzará el concierto de Samaín con Brais das Hortas, un espectáculo que mezcla música, humor y mucha participación. La idea es celebrar la tradición de una manera divertida y abierta a todos los públicos, de modo que nadie se quede sin su parte de fiesta, ya sea con instrumentos, con risas o cantando.

El concierto ocupará el tramo final de una jornada que empieza con la tranquilidad del taller y termina con ambiente festivo, justo cuando empieza a oscurecer y el Samaín se deja sentir con más fuerza.

La elección del Museo da Gaita de Fole como sede no es casual. El espacio, situado en Barbadás, está dedicado a un instrumento inseparable de la identidad musical gallega, y aporta un marco muy adecuado para una fiesta que mira a las raíces.

Quienes deseen participar pueden obtener información e inscripciones en el teléfono 988 360 413 o en el correo electrónico museodagaita@barbadas.gal. La organización invita a las familias a preparar el disfraz y a acudir con muchas ganas de pasarlo bien, para compartir lo que definen como una tarde «terroríficamente divertida».