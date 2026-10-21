Mil euros en premios para los clientes más fieles de Barbadás

La campaña “Merca no teu comercio” repartió en Barbadás un total de 1.000 euros en premios dentro de la iniciativa pra dinamizar las ventas del pequeño comercio. El acto de entrega, celebrado en la avenida de Celanova de A Valenzá, galardonó a los consumidores con 20 tarjetas prepago de 50 euros cada una. Estos vales deberán emplearse obligatoriamente en nuevas compras en los establecimientos locales.

La iniciativa, desarrollada en el municipio entre el 1 y el 15 de octubre, fue organizada por la Federación de Comercio de Ourense, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia.

El evento institucional reunió a la nueva directora xeral de Traballo Autónomo de la Xunta, Marta Vázquez Guzmán; el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; la presidenta de la Federación de Comercio ourensana, Beatriz Gómez Valcárcel, y el director local de Abanca, Miguel Madriñán.