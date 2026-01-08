¿Sabe usted que Ourense está a punto de perder un policía local con fama de chorizo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el próximo adiós de un policía local en Ourense
¿Sabe usted que estamos a punto de perder de vista a un polilocal con sona de presunto facineroso y oscuro pasado vinculado al asalto a una superficie comercial? ¿Que era temido por repartidores tanto de bebidas como de periódicos, a los que supuestamente perseguía lo mismo para conseguir una camiseta de propaganda, una sombrilla o leer la prensa sin apoquinar un cadelo?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ACUSADOS DE VÍNCULOS CON EL CNI
Venezuela libera a varios presos políticos, entre ellos seis españoles
"Buena" relación con Delcy Rodríguez
EE.UU. controlará Venezuela durante mucho tiempo y hará que sea "rentable" para Washington