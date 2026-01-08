¿Sabe usted que Ourense está a punto de perder un policía local con fama de chorizo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el próximo adiós de un policía local en Ourense

Adiós a un policía local en Ourense
Adiós a un policía local en Ourense

¿Sabe usted que estamos a punto de perder de vista a un polilocal con sona de presunto facineroso y oscuro pasado vinculado al asalto a una superficie comercial? ¿Que era temido por repartidores tanto de bebidas como de periódicos, a los que supuestamente perseguía lo mismo para conseguir una camiseta de propaganda, una sombrilla o leer la prensa sin apoquinar un cadelo?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats