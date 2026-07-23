Trasladada al CHUO una persona por inhalación de humo en el incendio de una cocina en Barbadás

Una persona ha tenido que ser trasladada al hospital por inhalación de humo debido al incendio de una vivienda en Barbadás, que ha dejado la cocina calcinada por completo.

El edificio está ubicado en el Camiño da Pista a San Benito, en Piñor. Según ha explicado el 112 Galicia, uno de los ocupantes de la vivienda explicó a la central que salía mucho humo, pero no podía confirmar qué ardía. En la planta superior había una persona incapaz de salir por sus propios medios.

De este modo, la central de emergencias activó un operativo conformado por el 061, la Guardia Civil y los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas. También se informó al GES de O Pereiro de Aguiar.

A su llegada, los bomberos sacaron a la persona de la vivienda y solicitaron asistencia sanitaria para ella por inhalación de humo. Finalmente, fue evacuada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).