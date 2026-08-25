¿Sabe usted que la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, también tiene un lado artístico?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la regidora sorprendió al público con su interpretación de “Me gustas mucho”, de Rocío Dúrcal

La regidora de Boborás sorprendió al público con su interpretación de “Me gustas mucho”, de Rocío Dúrcal.
La regidora de Boborás sorprendió al público con su interpretación de “Me gustas mucho”, de Rocío Dúrcal.

¿Sabe usted que la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, también tiene un lado artístico? ¿Que lo demostró el sábado durante la celebración del San Roque, en Xuvencos? ¿Que dejó por un momento los actos intitucionales para entregarse a la música en una velada especial? ¿Que sorprendió al público con su interpretación de “Me gustas mucho”, de Rocío Dúrcal?

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