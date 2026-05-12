Una familia busca al autor de la muerte de su gata por disparos de balines en Boborás: "Non é unha broma nin unha travesura"
ATAQUE A VARIOS ANIMALES
El Concello de Boborás denuncia varios episodios de maltrato animal en Almuzara después de que una gata muriese tras recibir un disparo con un balín. La Guardia Civil investigará los hechos.
El Concello de Boborás ha expresado públicamente su profunda preocupación y condena ante varios episodios de maltrato animal registrados el pasado sábado en la zona de Almuzara. Según ha informado el gobierno local, distintos animales domésticos fueron víctimas de disparos realizados con balines, unos hechos que han generado una fuerte indignación entre los vecinos.
El caso más grave fue el de una gata que sufrió heridas de extrema gravedad tras recibir un impacto directo en un ojo. El animal fue trasladado de urgencia a un hospital veterinario, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el balín.
Denuncia de la familia
Los propietarios del animal, profundamente afectados por lo ocurrido, han anunciado que presentarán una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de O Carballiño para que se abra una investigación e intentar identificar al autor o autores de los disparos.
Desde el Concello han subrayado que este tipo de conductas son “de extrema gravidade” y han recalcado que causar daño a un animal “non é unha “broma” nin unha travesura: é un acto cruel, perigoso e denunciable".
Ante la posibilidad de nuevos ataques, el gobierno municipal ha pedido a los vecinos de Almuzara que extremen la vigilancia sobre sus mascotas y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana. Las autoridades solicitan que cualquier persona que disponga de información o haya presenciado los hechos contacte con la Guardia Civil o con las oficinas municipales.
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