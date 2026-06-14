Galería | El primer gran incendio de la provincia en 2026 cerca Boborás
Galería | El primer gran incendio de la provincia en 2026 cerca Boborás | Miguel Ángel

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La Región
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Publicado: 14 jun 2026 - 22:40 Actualizado: 14 jun 2026 - 22:46

Un incendio forestal en Boborás (parroquia de Moreiras, cerca del Alto do Paraño) ha quemado ya más de 200 hectáreas y mantiene en alerta a la población por su cercanía a los núcleos de Vecoña de Arriba y Vecoña de Abaixo, así como a otras zonas próximas. La Xunta activó la situación 2 de emergencia ante el riesgo para las viviendas, mientras el viento, las altas temperaturas y la complicada orografía han dificultado enormemente las labores de extinción.

El fuego, que se inició la noche del sábado y podría haber sido provocado por un rayo, se extendió con rapidez durante el domingo, obligando a realizar contrafuegos, cortar carreteras y movilizar un amplio dispositivo con medios aéreos y terrestres, además de la colaboración de vecinos y distintos equipos de emergencia.

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