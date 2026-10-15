Herido un septuagenario que permaneció tres horas en el coche tras caer desde un puente de cinco metros en Boborás

Estado del vehículo cuando fue localizado durante la madrugada

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este jueves, 15 de octubre, en la carretera N-541, a la altura del kilómetro 34, después de que el vehículo que conducía se saliese de la vía y cayese desde un puente de entre cuatro y cinco metros de altura.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 4:33 horas, aunque, según las primeras informaciones, el accidente podría haberse producido alrededor de la 1:30 de la madrugada. De confirmarse, el conductor habría permanecido cerca de tres horas en el lugar antes de que se alertase a los equipos de intervención.

A pesar de la altura de la caída, el turismo terminó apoyado sobre sus cuatro ruedas. El conductor presentaba, aparentemente, lesiones en la zona de las costillas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre su estado.

Los servicios de emergencia, en el punto | Cedida

Intervención de los bomberos y los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de O Carballiño y del GES de Ribadavia, que participaron en las labores de excarcelación del conductor. En el operativo también intervinieron una ambulancia del 061 y efectivos del Centro Operativo de Tráfico (COTA).

Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron la salida de vía del vehículo.