Un incendio forestal activo en Boborás moviliza un amplio dispositivo aéreo y terrestre

VISIBLE DESDE VARIAS COMARCAS

Un nuevo incendio forestal permanece activo en la parroquia de Xurenzás, en Boborás, donde un amplio operativo terrestre y aéreo trabaja para frenar un fuego

El incendio forestal en Xurenzás
El incendio forestal en Xurenzás | La Región

El fuego vuelve a golpear Boborás este verano. Luego de sufrir el primer gran incendio forestal del 2026 en la provincia, un nuevo foco permanece activo en Xurenzás y visible desde diferentes puntos de la comarca de O Ribeiro y O Carballiño.

Se dio la voz de alarma a las 12:40 horas de este miércoles. Hasta el lugar se desplazaron hasta el momento 3 motobombas, 3 agentes, 6 brigadas, 1 pala, 1 técnico, 3 helicópteros y 4 aviones, un amplio despliegue al contar en dicho momento de gran parte de los efectivos disponibles, según apuntó Medio Rural.

El incendio forestal visible desde Ribadavia (izquierda) y O Carballiño (derecha)
El incendio forestal visible desde Ribadavia (izquierda) y O Carballiño (derecha) | La Región

Por el momento se desconoce el orgine del foco en una jornada de temperaturas más bajas que la media del verano en la provincia.

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