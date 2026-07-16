VISIBLE DESDE VARIAS COMARCAS
Un incendio forestal activo en Boborás moviliza un amplio dispositivo aéreo y terrestre
VISIBLE DESDE VARIAS COMARCAS
El fuego vuelve a golpear Boborás este verano. Luego de sufrir el primer gran incendio forestal del 2026 en la provincia, un nuevo foco permanece activo en Xurenzás y visible desde diferentes puntos de la comarca de O Ribeiro y O Carballiño.
Se dio la voz de alarma a las 12:40 horas de este miércoles. Hasta el lugar se desplazaron hasta el momento 3 motobombas, 3 agentes, 6 brigadas, 1 pala, 1 técnico, 3 helicópteros y 4 aviones, un amplio despliegue al contar en dicho momento de gran parte de los efectivos disponibles, según apuntó Medio Rural.
Por el momento se desconoce el orgine del foco en una jornada de temperaturas más bajas que la media del verano en la provincia.
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