Un jabalí irrumpe como un vecino más celebrando San Juan en Boborás pero no llega a la empanada: "Apareceu sen avisar e sen estar convidado"
EN VILACHÁ
Un visitante (cada vez más habitual) sorprendió a los vecinos de Vilachá, en Boborás, durante la celebración de San Juan. Un jabalí se coló entre los comensales de una sardiñada popular, comió de algunos platos y paseó tranquilamente entre los asistentes.
La noche de San Juan dejó una escena difícil de olvidar en la localidad de Vilachá, en el municipio de Boborás. Un jabalí apareció de forma inesperada en una sardiñada popular organizada por los vecinos y, lejos de mostrarse asustado, se movió con total tranquilidad entre las mesas e incluso llegó a comer de algunos de los platos de los asistentes.
La curiosa situación quedó grabada en vídeo y fue compartida posteriormente por la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, quien relató con humor lo sucedido durante la celebración.
"Onte os veciños e veciñas de Vilachá, en Boborás, estaban celebrando o seu San Xoán cando tiveron unha visita do máis inesperada…", explicó la regidora junto a las imágenes.
Entre las mesas y las sardinas
Según puede verse en el vídeo, el animal pasea entre los comensales mientras estos observan la escena con sorpresa. En algunos momentos, el jabalí se acerca a las mesas para alimentarse, aprovechando la comida que encuentra a su alcance, aunque no llegó a tiempo para la empanada.
La alcaldesa destacó la visita: "Apareceu por alí, sen avisar e sen estar convidado, pero como en Boborás a hospitalidade vai por diante, pois nada: servíuselle tamén a el. E, polo visto, deu boa conta das sardiñas que puido e que lle deixaron".
Las imágenes muestran cómo el animal comparte espacio con los vecinos sin provocar incidentes, convirtiéndose en el protagonista inesperado de la velada.
Una escena difícil de repetir
Patricia Torres definió lo ocurrido como una de esas situaciones extraordinarias que quedan para el recuerdo. "Unha desas escenas inauditas que só se poden vivir aquí, vistas cos meus propios ollos e que quedan xa para contar", señaló.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SITUACIÓN 2 DESACTIVADA
Estabilizado el incendio forestal de Boborás tras calcinar 250 hectáreas
Lo último
GRAVES DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS
Viana do Bolo pide en pleno la declaración de emergencia por las riadas en la zona
terremoto venezuela
Los terremotos de Venezuela obligan a cerrar el aeropuerto de Caracas