Pazos de Arenteiro abre aparcamiento disuasorio

El núcleo histórico de Pazos de Arenteiro, en el municipio de Boborás, cuenta con un nuevo aparcamiento disuasorio para reducir el tráfico y mejorar la protección y conservación de este conjunto, declarado Bien de Interés Cultural.

El presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor, junto al subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y el xefe territorial de Turismo en Ourense, Cecilio Santalices, visitaron ayer las obras acompañados de la alcaldesa, Patricia Torres, y vecinos de la localidad.

El nuevo aparcamiento favorece la movilidad peatonal y preserva el patrimonio, al minimizar el tráfico y reducir el impacto de los contaminantes en las construcciones.

Menor destacó el beneficio que supone para los vecinos, además de ofrecer un buen servicio a los visitantes “cun espazo ordenado, que respecta ao medio ambiente, sostible coas conexións para vehículos eléctricos e que, polo tanto, resolve un problema e engade valor ao propio casco histórico”.

Eladio Santos incidió en la importancia de integrar la sostenibilidad en los destinos turísticos, destacando que “esta actuación contribuirá á eliminación do tráfico contaminante do núcleo e a mellorar a estética e a conservación deste conxunto histórico artístico”.

La obra, con una inversión cercana a los 100.000 euros, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, impulsado por la Diputación de Ourense y financiado con fondos europeos NextGenerationEU.