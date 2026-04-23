REDUCIR EL TRÁFICO
Pazos de Arenteiro abre aparcamiento disuasorio
REDUCIR EL TRÁFICO
El núcleo histórico de Pazos de Arenteiro, en el municipio de Boborás, cuenta con un nuevo aparcamiento disuasorio para reducir el tráfico y mejorar la protección y conservación de este conjunto, declarado Bien de Interés Cultural.
El presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor, junto al subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y el xefe territorial de Turismo en Ourense, Cecilio Santalices, visitaron ayer las obras acompañados de la alcaldesa, Patricia Torres, y vecinos de la localidad.
El nuevo aparcamiento favorece la movilidad peatonal y preserva el patrimonio, al minimizar el tráfico y reducir el impacto de los contaminantes en las construcciones.
Menor destacó el beneficio que supone para los vecinos, además de ofrecer un buen servicio a los visitantes “cun espazo ordenado, que respecta ao medio ambiente, sostible coas conexións para vehículos eléctricos e que, polo tanto, resolve un problema e engade valor ao propio casco histórico”.
Eladio Santos incidió en la importancia de integrar la sostenibilidad en los destinos turísticos, destacando que “esta actuación contribuirá á eliminación do tráfico contaminante do núcleo e a mellorar a estética e a conservación deste conxunto histórico artístico”.
La obra, con una inversión cercana a los 100.000 euros, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, impulsado por la Diputación de Ourense y financiado con fondos europeos NextGenerationEU.
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