Vecinos de Carballeda de Avia concentrados ante las puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo frontal al proyecto de fusión con Ribadavia
Vecinos de Carballeda de Avia concentrados ante las puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo frontal al proyecto de fusión con Ribadavia | Miguel Ángel

Galería | Carballeda de Avia se rebela contra la fusión con Ribadavia: "Traidores"

"NON Á FUSIÓN"

Vecinos y concejales de Carballeda de Avia rechazan la fusión con Ribadavia, mientras el alcalde Luis Milia niega la ruptura, denuncia "mentiras" sobre el cierre de servicios y promete consultar a los vecinos

La tensión política y social en Carballeda de Avia ha alcanzado su punto más alto tras el anuncio de una hipotética fusión con el Ayuntamiento de Ribadavia. A las protestas de alrededor de 200 vecinos ante la casa consistorial se ha sumado un duro revés político para el alcalde, Luis Milia: los cuatro concejales socialistas que integran su propio gobierno han emitido un comunicado conjunto manifestando su rechazo rotundo a la unión y anunciando que votarán en contra.

Pese a este posicionamiento, el regidor ha negado la existencia de una ruptura interna y ha asegurado que el expediente está en fase de recopilación de información, garantizando que no habrá acuerdo sin el aval de la ciudadanía: "Se os veciños me din que non, non se fai". Asimismo, Milia ha arremetido contra los "rumores y mentiras" que circulan sobre el hipotético cierre del colegio, el centro de salud o la venta de su propia farmacia, mientras la vecindad mantiene nuevas convocatorias de protesta en la calle.

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1/8 Vecinos de Carballeda de Avia concentrados ante las puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo frontal al proyecto de fusión con Ribadavia | Miguel Ángel
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2/8 Personas de edad avanzada encabezan la protesta preocupadas por el posible impacto de la fusión en los servicios básicos del entorno rural | Miguel Ángel
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3/8 Personas de edad avanzada encabezan la protesta preocupadas por el posible impacto de la fusión en los servicios básicos del entorno rural | Miguel Ángel
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4/8 Personas de edad avanzada encabezan la protesta preocupadas por el posible impacto de la fusión en los servicios básicos del entorno rural | Miguel Ángel
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5/8 Asistentes sostienen carteles con el lema "Non fusión, si votación", exigiendo una consulta popular binding antes de tomar cualquier decisión institucional. | Miguel Ángel
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6/8 Pancarta en la que se puede leer "Carballeda non se vende" | Miguel Ángel
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7/8 Detalle de una pintada con la palabra "Non á fusión" aparecida en el suelo en las inmediaciones del consistorio como muestra de la crispación social | Miguel Ángel
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8/8 Detalle de una pintada con la palabra "Traidores" aparecida en el suelo en las inmediaciones del consistorio como muestra de la crispación social. | Miguel Ángel

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