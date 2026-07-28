Galería | Carballeda de Avia se rebela contra la fusión con Ribadavia: "Traidores"

Vecinos y concejales de Carballeda de Avia rechazan la fusión con Ribadavia, mientras el alcalde Luis Milia niega la ruptura, denuncia "mentiras" sobre el cierre de servicios y promete consultar a los vecinos

La tensión política y social en Carballeda de Avia ha alcanzado su punto más alto tras el anuncio de una hipotética fusión con el Ayuntamiento de Ribadavia. A las protestas de alrededor de 200 vecinos ante la casa consistorial se ha sumado un duro revés político para el alcalde, Luis Milia: los cuatro concejales socialistas que integran su propio gobierno han emitido un comunicado conjunto manifestando su rechazo rotundo a la unión y anunciando que votarán en contra.

Pese a este posicionamiento, el regidor ha negado la existencia de una ruptura interna y ha asegurado que el expediente está en fase de recopilación de información, garantizando que no habrá acuerdo sin el aval de la ciudadanía: "Se os veciños me din que non, non se fai". Asimismo, Milia ha arremetido contra los "rumores y mentiras" que circulan sobre el hipotético cierre del colegio, el centro de salud o la venta de su propia farmacia, mientras la vecindad mantiene nuevas convocatorias de protesta en la calle.