La mina A Fraguiña, situada en Carballeda de Valdeorras, está considerada la mayor explotación subterránea de pizarra del mundo. Es propiedad de Cafersa, empresa que comenzó a extraer este material en el yacimiento en 1968, inicialmente mediante una explotación a cielo abierto.

El cambio al sistema subterráneo se produjo en 1990, según recoge la propia compañía en su página web. Este método permite aprovechar mejor el yacimiento y reducir la acumulación de residuos en el exterior. Parte del material sobrante se utiliza para rellenar las cámaras una vez finalizada su explotación.

A Fraguiña cuenta con ocho kilómetros de galerías y alcanza los 400 metros de profundidad en algunas zonas. Sus cámaras de extracción tienen grandes dimensiones. Un estudio técnico publicado en el Boletín Geológico y Minero describe espacios de hasta 120 metros de longitud, 30 de anchura y 50 de altura.

La dimensión de estas instalaciones pudo comprobarse también durante una visita académica de la Universidade da Coruña en 2026. Los estudiantes accedieron a una cámara de 50 metros de altura situada a unos 400 metros de profundidad.

La explotación subterránea es poco habitual en la industria de la pizarra, donde predominan las canteras a cielo abierto. Un estudio del IGME sobre este tipo de minería señala que solo tres explotaciones de pizarra activas en España utilizaban este sistema en el momento de su publicación: A Fraguiña, Villamartín y La Campa. La mina ourensana es, por tanto, una de las principales referencias de la minería subterránea de pizarra y un ejemplo de la importancia de este sector en la comarca de Valdeorras.